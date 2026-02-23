Hafif ticari araç pazarında en çok ihtiyaç duyulan orta segment kamyonet sınıfına yerli üretimle cevap veren FIAT, 1.200 kilogram taşıma kapasitesi ve 4 Europalet hacmiyle hem esnafı hem de ekonomik çözüm arayan işletmeleri hedefliyor.

ALİ ÇELİK - Geride bıraktığımız 2024 yılında regülasyon geçişleri sonrası neredeyse ortadan kalkan orta segment kamyonet pazarına FIAT, yerli üretim yeni Scudo Kamyonet ile iddialı bir dönüş yapıyor. Marka, hem Doblo Pratico’dan gelen müşteri kitlesini hem de büyük segmentten daha ekonomik ve pratik çözüm arayan kullanıcıları hedefliyor. Vitrine 1.549.900 TL’den başlayan fiyatlarla çıkan araçta 2,2 litre, 150 HP’lik MultiJet4 dizel motor görev yapıyor. 2+1 oturma düzenine sahip araçta multimedya sistemi, geri görüş kamerası entegre olarak yer alırken istiap haddi ise 1.200 kg olarak öne çıkıyor.

Lansman toplantısında konuşan FIAT Marka Direktörü Altan Aytaç, Türkiye’de kamyonet pazarının 25-30 bin adet bandında olduğuna dikkat çekerek “Orta segment ürün arzının azalmasıyla küçülmüş görünüyor ancak talebin tamamen ortadan kalktığını düşünmüyoruz. Scudo kamyonet ile bu boşluğu doldurmayı hedefliyoruz. 2025 yılını 118 bin adetlik satışla kapattık, bunun 47 bine yakını ticari araç satışı. Doblo Cargo segmentinde liderliğini sürdürürken, Scudo Van sınıfında en çok tercih edilen model oldu. Ducato ise kendi segmentinde ikinci sırada yer aldı. Türkiye, Brezilya ve İtalya’nın ardından FIAT’ın üçüncü büyük pazarı konumunda. Doblo ve Scudo satışlarında dünya sıralamasında zirvede yer alıyoruz. 2024’te GSR geçişi sonrası orta segment kamyonet sınıfında birçok modelin üretimi durdu. Scudo Kamyonet modelimiz bu boşlukta önemli bir rol oynayacak” dedi.

Hem küçük segmentten gelen kullanıcıları hem de büyük segmentte daha düşük işletme maliyeti isteyen müşterileri hedeflediklerini sözlerine ekleyen Aytaç “Yerli üretilen Scudo kamyonet modelimizin geliştirme sürecinde, önemli ölçüde müşteri geri bildirimleri belirleyici oldu. Araçta en kritik hedeflerden biri 1.200 kilogram yükleme kapasitesine ulaşmaktı. Kasa ölçüleri 4 Europalet taşıyabilecek şekilde tasarlandı” dedi.



