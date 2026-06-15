El Nino uyarılarına her gün bir yenisi eklenirken, uzmanlar aşırı sıcaklara karşı özellikle kalp hastalarını uyardı. Terlemenin vücutta sıvı kaybına neden olduğunu belirten Doç. Dr. Cüneyt Narin “Sıcak havalarda 11.00 ile 16.00 arasında dışarı çıkılmamalı, ilaçlar düzenli kullanılmalı” diyerek uyardı. İşte dikkat edilmesi gereken diğer noktalar…

Dünya genelinde El Nino uyarıları yapılmaya devam ederken, yüksek sıcaklık özellikle kalp hastaları için büyük risk oluşturuyor. Sıcak havalarda terleme yoluyla oluşan sıvı kaybının dolaşım sistemini olumsuz etkileyeceğini belirten uzmanlar, bypass ve stent hastalarını uyardı.

KALP HASTALARI RİSK ALTINDA

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Cüneyt Narin, aşırı sıcaklar nedeniyle yaşanabilecek sıvı ve mineral kaybının tansiyon dalgalanmalarına, çarpıntıya, kullanılan kalp ilaçlarına bağlı yan etkilerin (özellikle böbrek yetmezliği, ritim bozukluğu gibi) daha belirgin ortaya çıkmasına ve bazı hastalarda ciddi dolaşım problemlerine neden olabildiğini vurguladı.

Dr. Narin “Aşırı sıcak saatlerde dışarıda bulunmak kalp hastaları açısından risk oluşturur” diyerek kritik saatleri açıkladı.

El Nino’nun altın saatleri! Kalp hastaları dikkat, bu aralıkta dışarı çıkmayın

11.00 İLE 16.00 ARASINA DİKKAT

Narin, hastaların günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında mümkün olduğunca dışarı çıkmaması gerektiğini ifade etti. Narin, güneş altında uzun süre kalmanın tansiyon değişikliklerine, baş dönmesine ve bayılmaya neden olabileceğini belirtti.

El Nino’nun altın saatleri! Kalp hastaları dikkat, bu aralıkta dışarı çıkmayın

“KANIN YOĞUNLUĞU ARTIYOR”

Aşırı sıcakların herhangi bir sağlık sorunu bulunmayan kişileri bile etkilediğini belirten Narin, şöyle konuştu:

Yeterli sıvı alınmadığında kanın yoğunluğu artıyor. Bu yoğunlaşma kalbin daha fazla çalışmasına neden olabiliyor. Günlük sıvı ihtiyacı elbette ki kişiye göre değişir. Ancak özellikle kalp yetmezliği bulunan hastaların sıvı tüketimi konusunda mutlaka hekimlerinin önerilerine uymaları gerekir.

“İLAÇLAR DÜZENLİ KULLANILMALI”

Dr. Narin, kalp hastalarını şöyle uyardı:

Kalp ilaçlarının dozunda ya da kullanım şeklinde doktor önerisi olmadan değişiklik yapılmamalıdır. Özellikle tansiyon ilaçları, kan sulandırıcılar ve diğer kalp ilaçlarının düzenli kullanılması büyük önem taşıyor. Herhangi bir şikayet durumunda mutlaka hekime başvurulması hastanın sağlığı açısından çok önemli.

El Nino’nun altın saatleri! Kalp hastaları dikkat, bu aralıkta dışarı çıkmayın

NELER TÜKETİLMELİ?

Dr. Narin, beslenme konusunda şunları önerdi:

Sıcaklarda ağır, yağlı ve aşırı tuzlu beslenmek kalp sağlığını olumsuz etkiler. O nedenle sebze ve meyve ağırlıklı, dengeli bir beslenme düzeni tercih edilmeli. Hazır ve işlenmiş gıdalar fazla miktarda tuz içerdiği için özellikle hipertansiyon ve damar hastalığı bulunan kişiler beslenmelerine daha fazla özen göstermeli. Bypass ameliyatı geçiren veya stent takılan hastalar yaz aylarında düzenli kontrollerini aksatmamalı, ilaçlarını önerildiği şekilde kullanmalı ve aşırı sıcaklardan korunmalı. Hastalar alacakları basit önlemler sayesinde yaz mevsimi daha güvenli ve sağlıklı geçireceklerdir.

EL NİNO NEDİR?

El Nino, Büyük Okyanus'un (Pasifik) orta ve doğu kısımlarında deniz yüzeyi sıcaklıklarının normalden daha fazla ısınmasıyla oluşan ve dünya genelinde hava akımlarını değiştiren doğal bir iklim olayıdır.

El Nino’nun altın saatleri! Kalp hastaları dikkat, bu aralıkta dışarı çıkmayın

El Nino gerçekleştiğinde küresel ortalama sıcaklıklarda belirgin artışlar yaşanır. Sıcaklık artışının ortalamanın 2°C ve üzerine çıktığı aşırı durumlara "Süper El Nino" adı verilir.

El Nino’nun altın saatleri! Kalp hastaları dikkat, bu aralıkta dışarı çıkmayın

ORHAN ŞEN UYARMIŞTI

Mayıs ve yaz aylarına ilişkin hava durumu beklentilerini paylaşan Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, şöyle uyarmıştı:

Bundan önce 1997-98 senesinde Süper El Nino yaşadık, ki deniz yüzey sıcaklığı o bölgede +3 dereceye kadar çıkmıştı. Bundan sonraki Süper El Nino 2016 yılındaydı, biraz daha hafifti ama 1,5 derece civarında deniz yüzey sıcaklığı o bölgede artmıştı. Bu sene de tahminler onu gösteriyor. Süper El Nino olma ihtimali var.

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