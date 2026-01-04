Elazığ’da geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışının ardından hava sıcaklıklarının eksi 13 dereceye kadar düştü. Dondurucu soğuğun etkisi ile Cip Baraj Gölü’nün bazı kesimleri buzla kaplandı. Oluşan buz tabakası dronla görüntülendi.

Yurdun bir çok yerinden etkisini sürdüren kar yağışı Elazığ'ı adeta dondurdu. Geçtiğimiz hafta başında etkisini gösteren kar yağışı yerini soğuklara bıraktı.

Elazığ donuyor! Cip Baraj Gölü buz tuttu

Akşam saatlerinde derecelerin sıfırın altında 13 dereceyi göstermesinin ardından bölgedeki sularda donmalar yaşandı. Bunlardan biri de kent merkezine 13 kilometre uzaklıkta bulunan Cip Baraj Gölü oldu.

Cip Baraj Gölü, son günlerde etkisini göstermeye devam eden dondurucu soğuklar nedeniyle bazı kesimleri buz tuttu. Oluşan buzlar havadan dronla görüntülendi.

