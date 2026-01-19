Sinop'ta yaban domuzunu eliyle yakaladığı anların sosyal medyada paylaşılmasıyla gündeme gelen Şenel Yılmaz’a, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından kesilen 14 bin 911 liralık idari para cezası iptal edildi.

Sinop'ta yaban domuzu sürüsünden bir yavruyu eliyle yakaladığı görüntüler gündem olan Şenel Yılmaz’a Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından para cezası kesilmişti. Yılmaz da cezayı hak etmediğini belirterek itiraz edeceğini ifade etmişti.

"BEN DOMUZ AVLAMADIM"

Cezanın iptal edilmesinin ardından açıklamalarda bulunan 41 yaşındaki Şenel Yılmaz, olayın yanlış anlaşıldığını söyledi. Köyünden Erfelek’e giderken domuz sürüsüyle karşılaştığını belirten Yılmaz, "Sürü yolun altına inmişti, birkaç domuz da yolun üstünde kalmıştı. Aracımla geri dönerek, yolun üstünde kalan domuzu karın içinden alıp diğerlerinin peşine saldım. Avlanma gibi bir durum söz konusu değil. Ben domuz falan avlamadım. Videolarda da bu açıkça görülüyor. Bir yanlış anlaşılma oldu ama şu anda cezam Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından iptal edildi" dedi.

Elleriyle domuz yakaladığı için ceza kesilmişti! Sürpriz gelişme

