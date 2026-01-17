Anadolu Ajansı • Erzincan
Erzincan-Sivas karayolu kapandı! Bölgeye çığ düştü
Erzincan-Sivas karayolu Sakaltutan tünellerine çığ düşmesi sonucu yol araç trafiğine kapatıldı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken yolun yeniden trafiğe açılması için çalışmalar başlatıldı.
Erzincan-Sivas karayolu, Sakaltutan 1.nci ve 2’nci tüneller mevkisine çığ düşmesi sonucu araç trafiğine kapatıldı.
- Çığ düşmesi Erzincan-Sivas kara yolunda Sakaltutan 1.nci ve 2’nci tüneller mevkisine oldu.
- İhbar üzerine bölgeye Karayolları, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
- Erzincan-Sivas karayolu araç trafiğine kapatıldı.
- Ekipler yola dökülen karı temizlemek için çalışma başlattı.
Erzincan'da çığ düşmesi sonucu Erzincan-Sivas karayolu araç trafiğine kapatıldı.
Erzincan-Sivas kara yolu Sakaltutan 1.nci ve 2’nci tüneller mevkisine çığ düştü.
İhbar üzerine bölgeye Karayolları, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
KARAYOLU TRAFİĞE KAPANDI
Çığ düşmesi sonucu ekiplerce Erzincan-Sivas karayolu araç trafiğine kapatıldı.
Ekipler yola dökülen karı temizlemek için çalışma başlattı.
