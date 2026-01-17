İstanbul'un bazı ilçelerinde karla karışık yağmur etkisini sürdürüyor. Meteorolojiden yapılan uyarılar sonrası megakentte yağış birçok bölgede başladı. Öte yandan İstanbul Valiliği pazar sabahı başlaması beklenen fırtına için uyarıda bulundu.

İstanbul'da kar sonrası fırtına geliyor! Valilik pazar sabahı için uyardı

Anadolu Yakası’nda Sancaktepe ve Sultanbeyli’nin yüksek kesimlerinde, Avrupa Yakası’nda ise Bahçelievler’de karla karışık yağmur etkisini sürdürüyor.

Sultangazi'de sabah saatlerinde etkili olan yağmur, akşam saatlerinde havanın soğumasıyla karla karışık yağmura dönüştü.

İSTANBUL VALİLİĞİNDEN FIRTINA UYARISI

İstanbul Valiliğince, Marmara ve Batı Karadeniz denizlerinde pazar sabahı başlaması beklenen fırtınanın yol açabileceği ulaşımdaki aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı son değerlendirmelere göre, Batı Karadeniz'in batısında (İstanbul-Kırklareli) rüzgarın pazar gününün ilk saatlerinden itibaren kuzeyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği, fırtınanın pazartesi akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesinin beklendiği belirtildi.

Açıklamada, "Marmara'da rüzgarın, pazar sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, pazartesi günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi.

