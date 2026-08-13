Erzurum'un Aziziye ilçesinde yaklaşık yarım asır önce keşfedilen su kaynağı, ilginç özellikleriyle dikkat çekiyor. Yüzeyindeki gaz kabarcıkları ateşle temas ettiğinde mavi alevle yanan sarımtırak renkli su, cilde temas ettirildiğinde hissedilir bir yumuşaklık veriyor. İçilmeye uygun olmayan ve geçmişte mahalle sakinlerince şifalı olduğuna inanılan bu su hakkında henüz hiçbir bilimsel analiz bulunmaması ise şaşkına çevirdi.

Erzurum'un Aziziye ilçesine bağlı Kahramanlar Mahallesi'nde yaklaşık 3 metrekarelik alanda yer altından kaynayarak yüzeye çıkan su, sıra dışı özellikleriyle dikkat çekiyor. Yaklaşık 50 yıl önce yapılan sondaj çalışmaları sırasında ortaya çıktığı belirtilen suyun sarımtırak rengi ve yüzeyinde oluşan köpüklerin ateşle temas ettiğinde mavi alevle yanması görenlerin ilgisini çekiyor.

HASTALIKLARA İYİ GELDİĞİ İDDİASI

Mahalle sakinleri, suya temas ettiklerinde ellerinde ve ayaklarında yumuşaklık hissettiklerini belirtirken, geçmişte suyun topuk çatlakları, çeşitli cilt rahatsızlıkları ve romatizma ağrılarına karşı kullanıldığı ifade ediliyor. Ancak söz konusu suyla ilgili bugüne kadar herhangi bir bilimsel araştırma veya analiz yapılmadığı belirtiliyor.

Erzurum'da yarım asırlık gizemli su kaynağı! Çıktığı günden beri yanıyor

ATEŞLE TEMAS EDİNCE MAVİ ALEVLE YANIYOR

Takriben yarım metre derinliğindeki kuyudan kaynamaya devam eden suyun sıcaklığının ise normal musluk suyundan farklı olmadığı, sıcak bir su olmadığı ifade ediliyor. İçme suyuna uygun olmadığı ve gaz çıkışı nedeniyle geçmişte kapatıldığı belirtilen kuyu, doldurulmasına rağmen dip noktadan yüzeye su çıkarmayı sürdürüyor. Suyun yüzeyinde oluşan köpük ve gaz kabarcıklarının ateşle temas ettiğinde mavi alevle yanması ise merak uyandırıyor.

Erzurum'da yarım asırlık gizemli su kaynağı! Çıktığı günden beri yanıyor

"ELİMİZİ TEMAS ETTİRDİĞİMİZDE YUMUŞAKLIK HİSSEDİYORUZ"

Kaynayan suyu çocuklarıyla görmeye gelen İsmail Çakmak, suyun diğer sulardan farklı özelliklere sahip olduğunu belirterek, "Bu suyu gözlemlediğimizde sarımtırak bir renge sahip olduğunu görüyoruz. Bu yönüyle diğer sulardan ayrılıyor. Yine elimizi temas ettirdiğimizde ciddi bir yumuşaklık hissediyoruz. Bunun da muhakkak bilimsel anlamda bir açıklaması illaki vardır. Üzerindeki köpüğe ateş dokundurduğumuzda köpüğün, yani suya temas etmesine rağmen yandığını gözlemleme yapıyoruz. Eski büyüklerimizin anlattıklarına göre önceden topuk çatlağı olanların buraya gelip ayaklarını suya temas ettirmek suretiyle şifa buldukları da söylenenler arasında." diye konuştu.

Erzurum'da yarım asırlık gizemli su kaynağı! Çıktığı günden beri yanıyor

"SUYUN ÜZERİNDEKİ KÖPÜKLER YANIYOR, MAVİ ALEV ÇIKIYOR"

Kaynayan suyun çıktığı yerin açılmasının üzerinden 50 seneden fazla olduğunu dile getiren Kahramanlar Mahallesi sakinlerinden 76 yaşındaki Ağa Alp Oğuz, kuyunun geçmişte sondaj çalışmaları sırasında açıldığını belirterek, "Buraya sondaj vurdular ama içme suyu mu çıkarttılar, arazi sulama için mi, bilemiyorum." dedi.

Erzurum'da yarım asırlık gizemli su kaynağı! Çıktığı günden beri yanıyor

"TAHMİNİMCE DERİNLİĞİ 80 METREDEN FAZLA VAR"

Oğuz, "Elini yıkadığın zaman elin, ayağın yumuşuyor. Suyun köpükleri yanıyor, mavi alev çıkıyor. 'İçme suyu olmaz' dediler. 50 yıldan fazladır kaynıyor olabilir. Şu an 76 yaşındayım, 10 yaşındayken bile hatırlıyorum burayı. Harman vaktiydi çıkarttılar bu suyu. Buradan öyle bir su çıktı ki köyün içine kadar akar giderdi. Şimdi bunun derinliği tahminimce 80 metreden fazla var." ifadelerini kullandı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Aziziye Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: İHLAS HABER AJANSIAziziye

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