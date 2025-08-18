Fındıkları çalındı sandı! Gerçek bambaşka çıktı: Seneye daha fazla önlem alacağız

Altınordu ilçesi Kökenli Mahallesi'nde yaşayan Murat Çelebi, yaklaşık 10 gün önce başladığı fındık hasadında harmana serdiği fındıklarının eksildiğini tespit etti.

Çelebi önce evinin yol kenarında bulunması nedeniyle hırsızlıktan şüphelendi. Durumu jandarmaya bildirmeyi düşünen Çelebi, evinin güvenlik kamerasını incelediğinde fındıkların gece saatlerinde domuz tarafından yendiğini gördü.

Yaklaşık 2 çuval fındığının eksik olduğunu belirten Çelebi, "Sabahları baktığımda birkaç gün fındığın sürekli olarak eksildiğini gördüm. Yol kenarına yakın olduğundan dolayı fındığımın çalındığını düşündüm. Kamera görüntülerini detaylı izleyince harmana geceleri domuz girdiğini anladım" diye konuştu.

Olayı fark ettikten sonra kendi imkânlarıyla önlemler aldığını ifade eden Çelebi şu ifadeleri kullandı: