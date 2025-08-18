Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Fındıkları çalındı sandı! Gerçek bambaşka çıktı: Seneye daha fazla önlem alacağız

Fındıkları çalındı sandı! Gerçek bambaşka çıktı: Seneye daha fazla önlem alacağız

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Fındıkları çalındı sandı! Gerçek bambaşka çıktı: Seneye daha fazla önlem alacağız
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde Murat Çelebi, harmandaki fındığının çalındığını zannetti. Jandarmaya ihbarda bulunmayı düşünen Çelebi, güvenlik kamerasını izleyince gerçek ortaya çıktı. Fındıkların domuz tarafından yendiğini gören Çelebi, "Bu yılı böyle atlatacağız, seneye daha fazla önlem alacağız" dedi.

Altınordu ilçesi Kökenli Mahallesi'nde yaşayan Murat Çelebi, yaklaşık 10 gün önce başladığı fındık hasadında harmana serdiği fındıklarının eksildiğini tespit etti.

Fındıkları çalındı sandı! Gerçek bambaşka çıktı: Seneye daha fazla önlem alacağız - 1. Resim

Çelebi önce evinin yol kenarında bulunması nedeniyle hırsızlıktan şüphelendi. Durumu jandarmaya bildirmeyi düşünen Çelebi, evinin güvenlik kamerasını incelediğinde fındıkların gece saatlerinde domuz tarafından yendiğini gördü.

Fındıkları çalındı sandı! Gerçek bambaşka çıktı: Seneye daha fazla önlem alacağız - 2. Resim

Yaklaşık 2 çuval fındığının eksik olduğunu belirten Çelebi, "Sabahları baktığımda birkaç gün fındığın sürekli olarak eksildiğini gördüm. Yol kenarına yakın olduğundan dolayı fındığımın çalındığını düşündüm. Kamera görüntülerini detaylı izleyince harmana geceleri domuz girdiğini anladım" diye konuştu.

Fındıkları çalındı sandı! Gerçek bambaşka çıktı: Seneye daha fazla önlem alacağız - 3. Resim

Olayı fark ettikten sonra kendi imkânlarıyla önlemler aldığını ifade eden Çelebi şu ifadeleri kullandı:

"SENEYE DAHA FAZLA ÖNLEM ALACAĞIZ"

"Bir yandan üzülüyorum, sıcakta emek verdik. Jandarma ekiplerine ihbarda bulunmayı da düşündüm ama domuz tarafından yenildiğine kesin kanaat getirdik. Bu yılı böyle atlatacağız, seneye daha fazla önlem alacağız"

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Gelin dizisi 3. sezon ne zaman başlayacak? Kanal 7’nin popüler dizisinin yayın tarihi merak ediliyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yeni haftanın hava durumu belli oldu: Yarın başlıyor, cuma günü pik yapacak! - YaşamYarın başlıyor, cuma günü pik yapacak!200 bin adet bırakıldı! Erzincan'da barajlara büyük takviye - Yaşam200 bin adet bırakıldı! Erzincan'da barajlara büyük takviyeAnkaralılar dikkat! Bugün sabahtan itibaren çift yönlü kapanıyor - YaşamAnkaralılar dikkat! Bugün sabahtan itibaren kapanıyorCaddeler, sokaklar böyle sarsıldı! 6.1'lik Sındırgı depreminin en net görüntüleri - YaşamCaddeler, sokaklar böyle sarsıldı!Muğla'da yürekleri ısıtan hareket! Ahşap ustası, kaplumbağanın kırık kabuğunu onardı - YaşamO dokunuşuyla kaplumbağayı kurtardıTürkiye'ye adını duyurdu! 9 yaşında lise diploması aldı... En büyük hayalini açıkladı - Yaşam9 yaşında lise diploması aldı! En büyük hayali...
Sonraki Haber Yükleniyor...