Samsun’da 17 yaşındaki genç kızı darp ederek cep telefonunu gasp edip sattıkları parayla estetik işlem yaptırdıkları belirlenen iki şüpheli yakalandı. Şüphelilerden biri tutuklanırken, diğeri hakkında elektronik kelepçe ile ev hapsi kararı verildi.

Samsun'un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi’nde iddiaya göre, Y.E. (17) isimli mağdur, E.Y. (26) ve R.Ş.A. (25) tarafından bir eve götürüldü. Burada darp edilen genç kızın cep telefonu gasp edildi. Şüphelilerin, gasp ettikleri telefonu yaklaşık 20 bin liraya sattıkları ve elde ettikleri parayla bir güzellik merkezinde dudak dolgusu yaptırdıkları belirlendi.

Atakum Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında E.Y. ve R.Ş.A. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.Ş.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. E.Y. hakkında ise elektronik kelepçe takılarak ev hapsi kararı verildi.

