Çanakkale’de beklenen kuvvetli fırtına ve sağanak yağış nedeniyle Valilik harekete geçti. Motosiklet, scooter ve motokuryeler için trafiğe çıkış yasağı getirildi.

Çanakkale Valiliği, kent genelinde etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle trafik güvenliğini ilgilendiren önemli bir karar aldı. Meteoroloji’nin kuvvetli fırtına ve kuvvetli sağanak yağış uyarısının ardından, bazı araç türlerinin trafiğe çıkışı geçici olarak durduruldu.

MOTOSİKLETLERE YASAK GELDİ

Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre; motosiklet, elektrikli scooter, motorlu bisiklet ve motokuryelerin 29 Ocak 2026 Perşembe günü saat 20.00 itibarıyla trafiğe çıkmaları yasaklandı. Alınan kararın, can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla tedbiren uygulandığı belirtildi.

Yasağın, hava şartlarının normale dönmesine kadar ikinci bir duyuruya dek geçerli olacağı ifade edilirken, sürücülerden ve vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Haberle İlgili Daha Fazlası