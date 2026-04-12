Amasya’nın 2 bin yıllık geçmişe sahip coğrafi işaretli misket elması, Amasya Olgunlaşma Enstitüsü’nün özel çalışmasıyla geleneksel Türk baklavasının ana malzemesi oldu. Fıstık yerine elma püresi kullanılan bu yeni lezzet, hem sağlığı hem de aromasıyla dikkat çekiyor.

Şehzadeler şehri Amasya, binlerce yıllık tarım mirasını gastronomiyle harmanlayarak ezber bozan bir lezzete imza attı. Tarihi şehirde 2 bin yıldır yetiştirilen ve coğrafi işaret alan misket elma, geleneksel Türk tatlısı olan baklavanın yapımında da kullanılmaya başlandı. Kabukları soyulan elmalar rendelenip pişirilerek püre haline getirildi. Kokusuyla iştah kabartan, lifli yapısıyla sağlığa göz kırpan bu yeni nesil baklava, kentin mutfak kültürüne modern ve şifalı bir soluk getirdi.

Gaziantepli ustaları kızdıracak lezzet: Elmalı baklava

FISTIK YERİNE ELMA

Geleneksel baklavanın yapımı gibi, merdanelerle açılan ince hamurların arasına fıstık veya badem eklemek yerine elmalar ile ceviz dizildi. İsteğe göre usta ellerin hüneriyle burma ya da midye görünümünde şekillenen hamurlar fırında kızartıldı.

"CEZERYEDE DENEMİŞ VE OLUMLU SONUÇ ALMIŞTIK"

Elma kokusunun buram buram hissedildiği lezzetin Amasya'nın mutfak kültürüne katıldığını belirten Amasya Olgunlaşma Enstitüsünde görevli usta şef Gönül Göl, "Bölgemizde 2 bin yıldır yetiştirilen elmayı artık baklavalarda kullanıyoruz. Cezeryede denemiş ve olumlu sonuç almıştık. İncecik açtığımız hamurlar burulmasıyla kıtırlık kazanıyor. Bu işlem ayrı bir ustalık gerektiriyor" dedi.

"ELMA, KALP SAĞLIĞINI KORUR"

Elmanın faydalarına değinen Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümünde görevli Tuğçe Kalkan da, "Elma, kalp sağlığını koruyan, sindirimi düzenleyen lifli yapısı, güçlü antioksidanlar ve c vitamini içeriğiyle bağışıklığı güçlendiriyor. Hafızayı güçlendiriyor" diye konuştu.

