İş görüşmesine giden genç bir kadın, karşılaştığı çalışma koşulları ve ücret teklifine tepki göstererek yaşadıklarını sosyal medyada paylaştı. Görüşme sırasında maruz kaldığı tavırların da kendisini rahatsız ettiğini belirten genç kadın teklif edilen maaşa “Köle tutsam daha fazla maaş veririm” sözleriyle isyan etti.

“BU PATRONLARIN DERDİ NE?”

İşverenlerin adayların dış görünüşüne gereğinden fazla dikkat ettiğini savunan genç kadın, görüşme sırasında kendisini rahatsız hissettiğini ifade etti. İş arayan kişilerin deneyim ve yeteneklerinden çok fiziksel görünümlerinin değerlendirildiğini öne süren kadın, “Bak şimdi iş görüşmesine geldim. Üç tane aktarmayla geldim. Telefonda bilgi vermiyorsunuz. Siz bu patronların derdi ne ya? Bir de iş görüşmesine gidiyoruz üstümüze başımıza bakıyorsunuz. Kardeşim çalıştıracak eleman mı arıyorsun, arkadaş mı arıyorsun? Derdin ne?” sözleriyle yaşadığı duruma tepki gösterdi.

Genç kadından işveren ağır tepki… Teklif edilen maaşa da çok kızdı

“KÖLE TUTSAM DAHA FAZLA PARA VERİRİM”

Genç kadın, kendisine sunulan çalışma düzeninin de kabul edilebilir olmadığını savundu. Tüm bu yoğun tempoya rağmen teklif edilen maaşı da düşük bularak “Sabah 7 akşam 7 çalıştıracak, hafta sonu da çalıştırıyor da 28 bin lira maaş veriyor. Köle tutsam daha fazla para veririm ya. Ayrıca telefonda bunun bilgisini neden vermiyorsunuz, bizi buraya getiriyorsunuz?” dedi.

