Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Giysileri kıyıda bulundu! Bozcaada'da ekipler kaybolan kadın için harekete geçti

Giysileri kıyıda bulundu! Bozcaada'da ekipler kaybolan kadın için harekete geçti

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Giysileri kıyıda bulundu! Bozcaada&#039;da ekipler kaybolan kadın için harekete geçti
Çanakkale, Bozcaada, Afad, Haber

Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde denize giren 77 yaşındaki Fügen Er kayboldu. Kaybolan kadını arama çalışmaları sürüyor.

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde yaşayan 77 yaşındaki Fügen Er, dün öğle saatlerinde denize girmek için adanın güneyinde yer alan Sulubahçe Koyu'na gitti.

Bir süre buradaki komşularıyla sohbet eden Er, serinlemek için denize girdi. Saatler sonra Er'in denizden çıkmadığını ve giysilerinin kıyıda olduğunu fark eden komşuları şüpheye düşerek durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

EKİPLER DEVREYE GİRDİ

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şubesinde görevli deniz polisi ile İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri bölgede arama çalışması başlattı.

Ekiplerin, Sulubahçe Koyu'ndaki arama çalışmaları devam ediyor.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: Anadolu Ajansı
Gazze'de soykırım yapan İsrail Refah'ta sağlık ekiplerini bombaladıGalatasaraylı Barış Alper Yılmaz'a talipler artıyor!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
82 yaşındaki Yaşar dede hayalinin peşinde: 4. kez DGS'ye girdi - Yaşam'Mezara kadar okumak isityorum'İstanbul'da tedavi görüyordu, Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerinin torunu dualarla uğurlandı - Yaşamİstanbul'da tedavi görüyordu, Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerinin torunu dualarla uğurlandıBir tatlımız daha en lezzetliler listesinde! Acıbadem Türkiye'nin makaronu - YaşamBir tatlımız daha en lezzetliler listesinde!Birecik'teki arazi anlaşmazlığında taş ve sopalar konuştu, 12 kişi yaralandı - YaşamBirecik'teki arazi anlaşmazlığında taş ve sopalar konuştu!23 yıllık mesleğini bırakıp ahşap oymacılığına geçti, siparişlere yetişemiyor - YaşamGittiği kamp hayatını değiştirdiArnavutköy'de yangın! Demir kapıyı elleriyle söktüler, üst kattaki aileyi kurtardılar - YaşamDemir kapıyı elleriyle söktüler, üst kattakileri kurtardılar
Sonraki Haber Yükleniyor...