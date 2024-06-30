Giysileri kıyıda bulundu! Bozcaada'da ekipler kaybolan kadın için harekete geçti

Bir süre buradaki komşularıyla sohbet eden Er, serinlemek için denize girdi. Saatler sonra Er'in denizden çıkmadığını ve giysilerinin kıyıda olduğunu fark eden komşuları şüpheye düşerek durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

EKİPLER DEVREYE GİRDİ

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şubesinde görevli deniz polisi ile İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri bölgede arama çalışması başlattı.

Ekiplerin, Sulubahçe Koyu'ndaki arama çalışmaları devam ediyor.