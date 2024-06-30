Giysileri kıyıda bulundu! Bozcaada'da ekipler kaybolan kadın için harekete geçti
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Yaşam Haberleri / Anadolu Ajansı
Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde denize giren 77 yaşındaki Fügen Er kayboldu. Kaybolan kadını arama çalışmaları sürüyor.
Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde yaşayan 77 yaşındaki Fügen Er, dün öğle saatlerinde denize girmek için adanın güneyinde yer alan Sulubahçe Koyu'na gitti.
Bir süre buradaki komşularıyla sohbet eden Er, serinlemek için denize girdi. Saatler sonra Er'in denizden çıkmadığını ve giysilerinin kıyıda olduğunu fark eden komşuları şüpheye düşerek durumu güvenlik güçlerine bildirdi.
EKİPLER DEVREYE GİRDİ
Sahil Güvenlik Komutanlığı, Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şubesinde görevli deniz polisi ile İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri bölgede arama çalışması başlattı.
Ekiplerin, Sulubahçe Koyu'ndaki arama çalışmaları devam ediyor.
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz - Yaşam
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı