Görenler gözlerine inanamadı! Ağaçtan çıktı, tam 4 metre uzunluğunda
Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Yaşam Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Elazığ’da bir ağacın üzerindeki yaklaşık 4 metrelik yılanı görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Devasa yılan bir süre sonra gözden kayboldu.
Elazığ'ın Alacakaya ilçesi Gürçubuk köyünde yaşayan bir vatandaş, ağacın üzerinde yaklaşık4 metrelik bir yılan gördü. Bunun üzerine vatandaş, yaklaşık 4 metre uzunluğundaki yılanı cep telefonu ile görüntüledi.
Ağacın üzerindeki devasa yılan, görenleri hayretler içerisinde bırakırken, dev yılanın avlanmak için ağaç üzerine çıktığı belirtildi.
Yılan, bir süre sonra gözden kayboldu.