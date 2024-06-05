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Görenler gözlerine inanamadı! Ağaçtan çıktı, tam 4 metre uzunluğunda

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Elazığ’da bir ağacın üzerindeki yaklaşık 4 metrelik yılanı görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Devasa yılan bir süre sonra gözden kayboldu.

Elazığ'ın Alacakaya ilçesi Gürçubuk köyünde yaşayan bir vatandaş, ağacın üzerinde yaklaşık4 metrelik bir yılan gördü. Bunun üzerine vatandaş, yaklaşık 4  metre uzunluğundaki yılanı cep telefonu ile görüntüledi.

Ağacın üzerindeki devasa yılan, görenleri hayretler içerisinde bırakırken, dev yılanın avlanmak için ağaç üzerine çıktığı belirtildi.

Yılan, bir süre sonra gözden kayboldu. 

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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