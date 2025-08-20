Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Yaşam > Gündüz görünmüyor, gece istila ediyor: Rizelilerin kabusu oldular! Sabaha kadar temizlik nöbeti

Gündüz görünmüyor, gece istila ediyor: Rizelilerin kabusu oldular! Sabaha kadar temizlik nöbeti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Doğu Karadeniz'de yeşil bitkilere verdikleri zararla bilinen 'vampir kelebek' Rizelilerin kabusu oldu. Evleri istila etmeye başlayan kanatlı böcekler yüzünden vatandaşlar ne ışık açabiliyor ne de cam. Sabaha kadar ölen böcekleri silmek ise ev kadınlarının korkulu rüyası oldu.

Doğu Karadeniz'de daha önce bahçelerde yeşil bitkilere verdiği zararla gündeme gelen ve bitkilerin öz sularını emdiği için 'vampir kelebek' olarak anılan Ricania Simulans isimli zararlı böcekler, akşam saatlerinde de evleri istila ederek vatandaşların huzurunu kaçırıyor.

Rize’de bitkilerin özünü emdiği için ‘vampir kelebek’ olarak adlandırılan ve çay başta olmak üzere bütün yeşil bitkilerde görülen Ricania Simulans isimli kanatlı böcekler, hayatı olumsuz etkiliyor.

Gündüz görünmüyor, gece istila ediyor: Rizelilerin kabusu oldular! Sabaha kadar temizlik nöbeti - 1. Resim

Akşam saatlerinde ışıklı ortamlara akın eden böcekler yüzünden Rize’de yaşayan vatandaşlar balkonlarının ışıklarını açamadığı gibi sıcak yaz günlerinde camlarını da açamıyor.

Gündüz görünmüyor, gece istila ediyor: Rizelilerin kabusu oldular! Sabaha kadar temizlik nöbeti - 2. Resim

EV KADINLARININ KORKULU RÜYASI OLDU

Işığı gördüğü yere yerleşen kelebekler sabaha kadar hayatını kaybederek oldukları yere düştükleri için ise temizlikte ev hanımlarının korkulu rüyası haline geliyor.

Gündüz görünmüyor, gece istila ediyor: Rizelilerin kabusu oldular! Sabaha kadar temizlik nöbeti - 3. Resim

HAYATLARINDA GÖRMEDİKLERİ BÖCEKLERİ KARŞI KARŞIYALAR

Rize’nin Pazar ilçesinde yaşayan Şenay Yaşar, balkonda zaman geçiremediklerini belirterek, "Çok kelebek var. Doğa manzarası eşliğinde bir yemek yiyelim dedik, çorbamızın üstüne kelebek mi düşmedi, yemeğimize kelebek mi düşmedi. Hayatta görmediğim böceklerle karşı karşıyayız" dedi.

