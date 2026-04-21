Hatay'da bir balkondaki görüntü hayrete düşürdü. B.A. isimli şahıs, evinin balkon kısmında tüfek, tabanca, balta ve kılıcı çamaşır gibi asıp sergiledi. İhbar üzerine gelen polisler tarafından B.A.'ya işlem yapıldı.

Hatay'ın İskenderun ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde 17 Nisan'da müstakil bir evin balkon kısmında, gözle görülür vaziyette silah ve farklı eşyalar sergilendiği bilgisini alan polis ekipleri eve giderek çalışma başlattı.

Hatay'da akılalmaz görüntü! Balkonda silah, balta ve kılıç sergiledi

SİLAHLAR VE KESİCİ ALETLERİ ASARAK SERGİLEDİ

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından söz konusu eve gidildiğinde; 1 adet tüfek, 2 adet tabanca, balta ve kılıcın çamaşır gibi balkonda asılı olduğu görüldü.

Yaptığıyla hayrete düşüren şüpheli B.A. yakalandı ve hakkında gerekli işlemler yapıldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası