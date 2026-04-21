Hatay'da akılalmaz görüntü! Balkonda silah, balta ve kılıç sergiledi
Hatay'da bir balkondaki görüntü hayrete düşürdü. B.A. isimli şahıs, evinin balkon kısmında tüfek, tabanca, balta ve kılıcı çamaşır gibi asıp sergiledi. İhbar üzerine gelen polisler tarafından B.A.'ya işlem yapıldı.
Yaşam 1 dk önce
Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir evde balkona asılı halde sergilenen silah ve kesici aletlere polis ekipleri müdahale etti.
- Polis ekipleri, Yunus Emre Mahallesi'nde bir evin balkonunda silah ve farklı eşyaların sergilendiği bilgisi üzerine eve gitti.
- Eve gidildiğinde, balkonda 1 adet tüfek, 2 adet tabanca, balta ve kılıcın çamaşır gibi asılı olduğu görüldü.
- Şüpheli B.A. yakalandı ve hakkında gerekli işlemler yapıldı.
Hatay'ın İskenderun ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde 17 Nisan'da müstakil bir evin balkon kısmında, gözle görülür vaziyette silah ve farklı eşyalar sergilendiği bilgisini alan polis ekipleri eve giderek çalışma başlattı.
SİLAHLAR VE KESİCİ ALETLERİ ASARAK SERGİLEDİ
Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından söz konusu eve gidildiğinde; 1 adet tüfek, 2 adet tabanca, balta ve kılıcın çamaşır gibi balkonda asılı olduğu görüldü.
Yaptığıyla hayrete düşüren şüpheli B.A. yakalandı ve hakkında gerekli işlemler yapıldı.
