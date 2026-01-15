Dünyanın en lüks çantası Hermès Birkin'i satın almanın sanıldığı kadar kolay olmadığı ve moda evinin müşterileri "sorgulamak" için aşırı önlemler aldığı iddia edildi. Buna göre çalışanlar, alıcıların ev adreslerini Google'da analiz ederek yeterince prestijli olup olmadığını kontrol ediyor ve sosyal medya hesaplarını inceliyor. Son derece pahalı olan çanta geçmişte 10.1 milyon dolara (yaklaşık 47 milyon TL) kadar alıcı bulmuştu.

Hermès Birkin çantası, lüks tüketimin en bilienen parçalarından biri… Ancak çantanın arkasındaki hikaye, Fransız firmanın atış stratejilerinde ne kadar ileri gidebileceğini gözler önüne seriyor.

Fransız moda dergisi Glitz'in yürüttüğü bir araştırmaya göre, Hermès çalışanları çantayı almak isteyen müşterilerin sadece cüzdanlarını değil, tüm hayatını inceliyor. İddialara göre, Birkin alıcılarının ev adresleri Google'da aranarak "yeterince prestijli" olup olmadığına bakılıyor. Aynı zamanda potansiyel sahiplerin sosyal medya hesapları da detaylıca taranıyor.

Hermèste skandal! Lüks çantayı satın almak için prestijli ev adresi şartı

Gazeteci Louis Pisano'nun paylaşımında, bir satış görevlisinin "Her yeni müşteri otomatik olarak şüphelidir" diyerek markanın şüpheci yaklaşımını gösterdi. Pisano’ya göre bu şüphe satış sonrasında bile takip devam ediyor. Bir müşteri çantayı sosyal medyada satmaya kalkışırsa, hem müşteri hem de bu satışı yapan çalışan anında kara listeye alınıyor.

SADECE ÇANTA SANTIN ALMAKLA KALMIYOR

Diğer tarafta araştırma, Hermès çalışanlarının müşterilerin çantaya layık olup olmadığını anlamak için bazı yöntemler kullandığını gösterdi. Buna göre, müşterinin kolunda bir Audemars Piguet veya Richard Mille saat taşıması olumlu bir işaretken, gösterişli bir Rolex ise anında "güvensizlik" oluşturuyor ve bir 'kırmızı bayrak' olarak görülüyor.

Hermèste skandal! Lüks çantayı satın almak için prestijli ev adresi şartı

Diğer taraftan, çantanın başlangıç fiyatı 15 bin dolar (yaklaşık 650 bin TL) civarında olsa da, onu elde etmenin asıl maliyeti çok daha yüksek olduğu aktarıldı. Sektör uzmanları, Hermès'in bu çantayı üretme maliyetinin sadece bin dolar civarında olduğunu belirtti. Ancak bir müşteri, en basit modeli bile alabilmek için ayakkabı, eşarp gibi "istenmeyen" diğer ürünlere en az 10 bin dolar (yaklaşık 430 bin TL) harcamak zorunda bırakılıyor. Nadir, sınırlı sayıda üretilen bir çanta için ise bu ön harcama miktarı 200 bin dolara (yaklaşık 8,6 milyon lira) kadar çıkabiliyor.

RENK SEÇİMİNE DAHİ İZİN YOK

Bu lüks satışın en ilginç özelliğini ise Birkin çantayı almaya hak kazanmış olsalar dahi, müşterilere sadece tek bir çanta gösteriliyor ve rengini seçmelerine dahi izin verilmiyor.

Diğer taraftan, Hermès'in bu alışılmadık satış süreci, yasal süreçlere bile konu oldu. Mart ayında, ABD’nin California eyaletinde Tina Cavalleri ve Mark Glinoga adlı iki müşteri, markaya karşı toplu dava açarak, müşterilerin Birkin satın alma fırsatını kazanmak için diğer lüks ürünleri satın almaya zorlandığını iddia etti.

The Fashion Law'a göre, Hermès, çantaların "eşsiz cazibesi, inanılmaz talebi ve düşük arzını" kullanarak diğer ürünlerinin satışını artırmakla ve antitröst yasalarını ihlal etmekle suçlandı. Müşteriler, satış görevlileriyle "yakın ilişki kurmaları" ve Birkin çantaya ulaşmak için öncelikle başka ürünler almaları gerektiği konusunda bilgilendirildiklerini öne sürdü.

Hermèste skandal! Lüks çantayı satın almak için prestijli ev adresi şartı

EN PAHALI BİRKİN ÇANTALARI HANGİLERİ?

Jane Birkin'in kendi orijinal çantası, Sotheby's Paris'te 10.1 milyon dolara satılarak rekor kırdı. Açık artırmada satılan en pahalı Birkin çantaları ise Sotheby's'e göre şu fiyat aralıklarında yer alıyor:

Jane Birkin's Original Birkin Bag: 10.1 milyon dolar

Le Birkin Voyageur: 2.9 milyon dolar

Himalaya Birkin: 150.000 - 450.000 dolar

Birkin Faubourg: 160.000 - 300.000 dolar

Diamond Birkin: 65.000 - 200.000 dolar

Birkin 20 Alligator: 75.000 - 115.000 dolar

Metallic Birkin: 55.000 - 100.000 dolar

ÇANTAYA İSMİNİ VEREN JANE BİRKİN KİMDİR?

İngiliz oyuncu, şarkıcı ve tasarımcı Jane Mallory Birkin (14 Aralık 1946 – 16 Temmuz 2023), özellikle Fransız sinemasındaki verimli oyunculuk kariyeriyle tanınıyor.

Hermèste skandal! Lüks çantayı satın almak için prestijli ev adresi şartı

Londra'da doğan Birkin, kariyerine Michelangelo Antonioni'nin Blowup (1966) ve Kaleidoscope (1966) filmlerindeki küçük rollerle adım attı. 1968'de, birlikte rol aldığı Slogan filminde Serge Gainsbourg ile tanışması, uzun soluklu hem profesyonel hem de kişisel bir ilişkinin başlangıcı oldu. İkili, ilk albümleri Jane Birkin/Serge Gainsbourg'u 1969'da yayımladı. Birkin, 1976'da Gainsbourg'un yönettiği Je t'aime moi non plus filminde başrol oynadı ve çoğunlukla çalıştığı Fransa'da büyük bir yıldız haline geldi.

Kariyeri boyunca ara sıra İngilizce yapımlarda da yer aldı; bunlara Agatha Christie uyarlamaları olan Death on the Nile (1978) ve Evil Under the Sun (1982) ile James Ivory'nin A Soldier's Daughter Never Cries (1998) filmleri bulunuyor.

1960'ların sonlarından itibaren yaşamını büyük ölçüde Fransa'da sürdüren Birkin, Fransız vatandaşlığı da aldı. İlk eşi John Barry'den fotoğrafçı Kate Barry'yi; Serge Gainsbourg'dan oyuncu ve şarkıcı Charlotte Gainsbourg'u; ve Jacques Doillon'dan müzisyen Lou Doillon'u dünyaya getirdi.

1980 yılında Gainsbourg'dan ayrılmasının ardından Birkin, hem oyunculuk hem de şarkıcılık kariyerine bağımsız filmlerde rol alarak ve çok sayıda solo albüm kaydederek devam etti. 2016 yılında, kendisinin son film rolü olacağını belirttiği, Akademi Ödülü adayı kısa film La femme et le TGV'de başrol üstlendi.

Haberle İlgili Daha Fazlası