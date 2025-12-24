Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Hulusi Kentmen’in Kocaeli’nin İzmit ilçesindeki evinde başlatılan restorasyon çalışmalarının beş yıldır tamamlanamaması tepkilere sebep oldu.

İzmit Belediyesince sanat evi ve müze olarak kente kazandırılması planlanan yapının defalarca ihaleye çıkarılmasına rağmen bitirilemediğini belirten MHP İzmit İlçe Başkanı İlker Kazan “İlk ihale 2020’de Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet döneminde yapıldı. Ortada bitmeyen bir iş var ama her yıl sanki yeni bir proje yapılmış gibi reklamı yapılıyor” dedi.

Hulusi Kentmen’in evi beş yıldır bitmedi

Belediyenin sürekli “engelleniyoruz” söylemiyle kamuoyunu meşgul ettiğini söyleyen Kazan “Aynı yer için belki 10’uncu defa ihaleye çıkılıyor. Bina korumasız durumda. Alanda da teslim tarihine dair hiçbir bilgilendirme yok. Yağmurda yapılan emekler boşa gidecek ve yine ihaleye çıkılacak. İzmitlinin hakkı bir kere daha gasbedilecek” diye konuştu.

