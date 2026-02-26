Reyhanlı’da iftar saatinde apartman önünde park halindeki motosiklet, kimliği belirsiz bir kişi tarafından saniyeler içinde çalındı. Güvenlik kamerasına yansıyan olay sonrası polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, Reyhanlı ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde geçtiğimiz Cumartesi günü yaşandı. Mahallede yaşayan Ahmet Toranbeki, motosikletini apartmanın önüne park ettikten sonra evine girdi. İftar saatinde evine girdiği esnada kimliği belirsiz bir şahıs, park halindeki motosikleti rahat tavırlarla çalıştırıp binip gitti.

İftar saatinde pişkin hırsızlık kamerada: Motosikleti böyle çalıp kaçtı

HIRSIZLIK ANLARI SANİYE SANİYE KAMERADA

Şüpheli şahsın park halindeki motosikletin yanına geldiği ve rahat bir şekilde motosiklete binip uzaklaştığı anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Bir süre sonra evin önüne gelen Toranbeki, motosikletinin olmadığını fark etmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak şikayette bulundu. Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüpheli şahsı yakalamak için inceleme başlattı.

