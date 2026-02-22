Yumurta akı, şeker ve sudan yapılan Samsun’a özgü atom tatlısı, Ramazan ayında iftar sofralarının vazgeçilmezi oldu. Artan talep nedeniyle fırın ustaları günde 10 bin adede kadar üretim yapıyor. Tanesi ise boyuna göre 5 ila 20 TL arasında değişen fiyattan satılıyor.

Samsun'un geleneksel lezzetlerinden biri olan atom tatlısı, iftar sofralarının vazgeçilmezleri arasına girdi.

YUMURTA AKI, ŞEKER VE SUDAN YAPILIYOR

Fırın ustalarının yoğun mesai harcadığı atom tatlısı; yumurta akı, şeker ve sudan hazırlanıyor. Her yaş grubunun sevdiği bu tatlı, Ramazan ayında daha fazla ilgi görüyor. Geleneksel yöntemlerle yapılan ve özel bir aparatla şekil verilen atom tatlısı, gevrek yapısı ve hafif bir tatlı olmasıyla biliniyor. Samsun halkı, bu özel lezzeti iftar sofralarında sıklıkla tercih ediyor. Samsun'a özgü olan tatlı, yerli ve yabancı turistler tarafından da beğenilirken, bilinirliği her gün kulaktan kulağa yayılıyor.

İftar sofralarının vazgeçilmezi oldu! Günde 10 bin adet üretiliyor, fiyatı 5 ila 20 TL arasında değişiyor

İFTARA YAKIN CANI ÇEKEN FIRINA KOŞUYOR

Samsun'da 20 yılı aşkın süredir atom üreten usta Ramazan Belik, "Atom, Samsun'a özgü bir Ramazan tatlısı. Belki de başka illerde bu lezzeti bilen yoktur. Bu tatlı tamamen doğal malzemelerden yapılıyor. İçerisinde hiçbir katkı maddesi yok. Şeker, su ve yumurta beyazı kullanarak bu mükemmel tatlıyı üretiyoruz. Vatandaşlar atoma Ramazan'da yoğun ilgi gösteriyor. Özellikle iftara yakın saatlerde görenlerin canı çekiyor. Alıp, iftardan sonra da evlerinde yiyorlar. Atom, lezzetli olduğu kadar çok uygun fiyatlı bir tatlı. Samsunlu olup da başka şehirde yaşayanlar, ikamet ettikleri şehre giderken bu tatlıyı götürüyorlar. Bilmeyen insanlar da atomu tadıp beğeniyor ve Samsun'a yolu düştüğünde almadan memleketlerine gitmiyorlar" dedi.

GÜNDE 10 BİN ADET ÜRETİYORLAR

Artan talep nedeniyle geceleri az uyuyup atom ürettiklerinin altını çizen Belik, "Ramazan'da adetini sayamayacak kadar çok atom yapıyoruz. Kaç kazan yaptığımızı bile sayamıyoruz. Aşırı yoğun bir taleple karşı karşıyayız. Gece gündüz atom yapıyoruz. 3-4 saatlik uykuyla duruyoruz. Böyle bir tempoda çalıştığımızda günde 10 bin adede kadar atom yapıyoruz. Simit 240 derecede yoğun ateşte pişerken, atom ise 170 derecede ve ateş olmadan tam 1 saatte pişiyor" diye konuştu.

FİYATI 5 İLA 20 TL ARASI DEĞİŞİYOR

Samsun'dan memleketine dönen vatandaşlar tarafından Türkiye'nin farklı illerine taşınan atom tatlısı, her Ramazan ayında bilinirliğini artırmaya devam ediyor. Atomun fiyatı ise boyutuna göre 5 TL ile 20 TL arasında değişiyor.

