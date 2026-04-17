Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde çobanları hamama götürerek oyaladıkları ve bu sırada 36 büyükbaş hayvanı çaldıkları ortaya çıkan 8 kişi jandarma operasyonuyla yakalandı. Yaklaşık 5 milyon TL değerindeki hayvanlar Afyonkarahisar’da bulunarak sahibine teslim edildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 4’ü tutuklandı.

15 Nisan 2026 tarihinde meydana gelen büyükbaş hayvan hırsızlığı olayı ile ilgili Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı JASAT Dedektif Timleri ve Sivrihisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından araştırma başlatıldı.

HAMAMLA OYALADILAR

Ekipler, şüphelilerin, çalınan hayvanların çobanlarını oyalamak maksadıyla Ankara’da bir hamama götürdükleri ve ağılda kimsenin kalmadığı esnada diğer 3 şüphelinin kamyon ile ağıla gelip hayvanları çalarak Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde sattıkları tespit etti.

36 BÜYÜKBAŞ HAYVAN ÇALDILAR

Eskişehir ve Afyonkarahisar’da düzenlenen eş zamanlı operasyonda olaya karışan 8 şüpheli yakalandı ve yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 5 milyon TL olan 36 büyükbaş hayvan ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 4’ü tutuklandı.

JANDARMADAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili açıklamada, "Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı halkımızın huzur ve güven içerisinde hayatlarına devam etmeleri amacıyla hırsızlık olaylarının kısa sürede aydınlatılması, faillerinin yakalanması ve çalınan malzemelerin ele geçirilmesi için her türlü tedbiri almaya kararlılıkla devam edecektir" denildi.

