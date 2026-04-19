İstanbul’da sabah saatlerinde etkisini artıran yoğun sis, hem kara hem de deniz ulaşımını etkiledi. Özellikle İstanbul Boğazı ve Üsküdar çevresinde görüş mesafesi yer yer birkaç metreye kadar düştü. Boğaz Hattı gemi trafiğine kapatıldı.

Megakentte sabah saatlerinde etkisini gösteren sis, İstanbul Boğazı'nda etkili olurken görüş mesafesi azaldı. Sis yüksek kesimlerde etkili olmasının yanı sıra boğaz boyunca da görüldü. Sis sebebiyle herhangi bir vapur ve Şehir Hatları seferinin iptal olmadığı öğrenildi.

Sis, Üsküdar ve çevresinde görüş mesafesini yer yer birkaç metreye kadar düşürdü. Bosna Bulvarı üzerinde seyreden sürücüler, tedbir amaçlı araçlarının dörtlü ikaz lambalarını yakarak ilerledi.

İstanbul'da yoğun sis: Boğaz hattı gemi trafiğine kapatıldı

Etkisini artıran sis tabakası İstanbul Boğazı’nı da kaplarken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sis bulutunun içinde kalarak gözden kayboldu.

BOĞAZ HATTI TRAFİĞE KAPANDI

Şehir içi denizden ulaşımda iptallere neden olmayan sisi uluslararası deniz trafiğine engel oldu. Kıyı Emniyeti yetkilileri boğaz hattının geçici süreliğine kısıtlı görüş sebebiyle trafiğe kapandığını bildirdi.

