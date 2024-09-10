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İstanbul'un yanı başında korkutan seviye! Doluluk oranı yüzde 10'a indi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Düzce'deki tarım arazilerinin sulamasında kullanılan, aynı zamanda İstanbul'a içme suyu temini de sağlayan Hasanlar Barajı'nda doluluk oranı yüzde 10'a kadar düştü.

Düzce Hasanlar Barajı'nda kritik seviyelere düşen su seviyesi korkuttu. 1 milyon 651 bin metreküp kapasiteli baraj, hem İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan Melen Çayı'na besleme yapıyor hem de Düzceli çiftçilerin tarım arazilerine su ulaştırıyor.

İstanbul'un yanı başında korkutan seviye! Doluluk oranı yüzde 10'a indi - 1. Resim

BİR ÖNCEKİ YIL YÜZDE 40 SEVİYESİNDEYDİ

Ancak son yılların en düşük yağış seviyelerini alan Düzce'de kuraklık belirtileri dikkat çekmeye başladı. Barajın doluluk oranını yüzde 10 olarak ölçülürken, bir önceki yıl aynı aylarda doluluk oranının yüzde 40 olduğu belirtildi.

Kuraklık nedeniyle büyük bölümünde çamur kalıpları ortaya çıkan baraj, havadan dron ile görüntülendi.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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