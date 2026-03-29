İzmir'de şiddetli yağış nedeniyle Yeniköy ve İlkkurşun mevkilerinde yol göle dönerken, çok sayıda araç sulara gömülerek mahsur kaldı. Mahsur kalan sürücülerin imdadına bölgedeki vatandaşlar ve traktörler yetişirken, trafik ekipleri su baskını riski nedeniyle güzergahta teyakkuza geçti.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde sabah saatlerinden bu yana aralıksız süren şiddetli sağanak yağış, günlük hayatı durma noktasına getirdi. Yağışın yol açtığı en büyük aksama, Ödemiş-İzmir karayolunun bir bölümünün suyla kaplanmasıyla yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, özellikle Yeniköy ve İlkkurşun mahalleleri arasında kalan güzergahta oluşan devasa su birikintileri, çok sayıda aracın yolda mahsur kalmasına neden oldu.

KARAYOLUNU SU BASTI

Olay yerine ulaşan ekipler ve çevredekilerin yardımıyla kurtarma çalışmaları başlarken, bazı sürücülerin araçlarını çekiciler yerine, bölgedeki çiftçilerin traktörleriyle sudan çıkardıkları anlar kameralara yansıdı.

İzmir'de her yağmurda aynı çile! Sürücüler mahsur kaldı, çekiciler yetmedi traktörler geldi

Trafik ekipleri, güzergahı kullanan sürücüleri durdurarak su baskını ve yolda kalma riski konusunda uyardı. Bazı sürücüler risk alıp ilerlerken, diğerleri güvenli geçiş için yardım bekledi. Bölgede sağanak yağış etkisini sürdürmeye devam ediyor ve ekipler teyakkuzda.

ÇARŞAMBA GÜNÜNE DİKKAT!

5 günlük tahmin raporuna göre, pazar ve pazartesi günleri yağmurlu hava etkisini sürdürecek, sıcaklıklar özellikle Pazartesi günü (4-7°C) düşecek. Salı günü parçalı bulutlu ve ılık (4-15°C) bir mola verildikten sonra, Çarşamba ve Perşembe günleri şiddetli sağanak yağışlar ve sıcaklık dalgalanmaları (Çar 5-16°C, Per 11-13°C) kenti etkisi altına alacak.

