Malatya’da bir vatandaşın, evinin önündeki kaldırımın kendisine ait olduğunu öne sürerek alanı dubalarla kapatması mahallede tartışmaya neden oldu. Taraflar arasında yaşanan gerilim yargıya taşındı. Nihai karar, mahkeme sürecinin ardından netleşecek.

Yeşilyurt ilçesi Koyunoğlu Mahallesi'nde yaşayan Adnan A., evinin önünde bulunan kaldırımın kendilerine ait olduğunu iddia ederek, alanı plastik dubalarla kapattı.

Kaldırım krizi! "Bize ait" tartışması büyüdü, yargı süreci başladı

“UZUN SÜRE KISITLAMA GETİRMEDİK”

Adnan A., söz konusu yerin 1995 yılında babası tarafından satın alındığını ve yıllarca vatandaşların mağdur olmaması için alanı açık tuttuklarını söyledi. 2020 yılında babasının vefatının ardından mülkiyetin kendilerine geçtiğini ifade eden Adnan A., buna rağmen uzun süre herhangi bir kısıtlama getirmediklerini kaydetti.

TARTIŞMA YARGIYA TAŞINDI

Son dönemde bazı komşuların araçlarını alana park etmesiyle sorun yaşandığını öne süren Adnan A., yaşlı ve hasta annesi ile kendisinin ve kiracılarının giriş çıkışta sıkıntı yaşadığını belirtti. Uyarılara rağmen araçların çekilmediğini söyleyen Adnan A., yaşanan tartışmaların ardından konunun karakola ve savcılığa taşındığını belirtti.

ALAN DUBALARLA KAPATILDI

Sürecin devam ettiğini ifade eden Adnan A., kendi imkânlarıyla güvenlik kameraları kurduklarını ve alanı dubalarla kapattıklarını söyledi. Mahkeme sonucunu beklediklerini belirten Adnan A., dubaların durumu hakkında nihai kararın yargı süreci sonrası netleşeceğini ifade etti.

