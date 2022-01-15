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Kan donduran olay! 7 aylık hamile eşine SMS geldiği için işkence yaptı

Yaşam  
2022-01-15 11:39:40

Adana'da yaşayan bir kadın telefonuna mesaj geldiği için eşi tarafından şiddet gördü. 3 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde üzerinde sigara söndürülen hamile kadın 4 gün boyunca cani eşi tarafından işkenceye maruz kaldı.Hastaneye kaldırılan kadının beyin kanaması geçirdiği öğrenildi.

Kan donduran olay! 7 aylık hamile eşine SMS geldiği için işkence yaptı
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20 yaşındaki 7 aylık hamile kadının, ailesiyle konuşmak için cep telefonunu alıp görüştükten yaptıktan sonra telefona mesaj geldiği ve eşinin mesaj geldiği için eşinin kendisini aldattığından şüphelenip iple bağladığı 7 aylık hamile eşini 3 yaşındaki çocuğunun önünde darp edip, üzerinde sigara söndüren cani koca bununlada yetinmeyip kadını bıçakla yaraladı.

15 yaşında Muhammed Rıza el-Mahmud (26) ile evlenen Tebarek Arbeş'in (20) 3 yaşında çocuğu olduğu ve evlendiktensonra eşinin kıskançlık krizlerine girerek cep telefonu almaya başladı. Kıskanç eş kadının telefonunu yalnızca ailesiyle görüşmesi için verdiğini ve kıskançlık krizleri sebebiyle sık sık eşine şiddet uyguladığı öğrenildi. 

20 yaşındaki  7 aylık hamile Tebarek, eşinden gördüğü şiddet nedeniyle beyin kanaması geçirdi.

KANLAR İÇİNDE KALAN KADIN BİLİNCİNİ KAYBETTİ

Günlerce eşine işkence uygulayan Mahmud, 13 Ocak sabahı 7 aylık hamile eşiyle yeniden tartıştı. Eşine şiddet uygulamaya başlayan cani koca kadını kanlar içerisinde bıraktı ve hamile kadının yüzü tanınamaz hale geldi. Yerde yatan eşinin bilincini kaybettiğini gören Mahmud, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri ilk müdahalesini yaptığı ağır yaralı olan kadını ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. 

5 GÜN ÖNCEDE ŞİDDET GÖRMÜŞ

Hamile kadının gördüğü şiddet nedeniyle travma geçirdiği, vücudunun çeşitli yerlerinde darp, bıçak ve yanık izlerinin bulunduğu öğrenildi. Ayrıca kadının vücudundaki yaraların 5 gün öncesine ait olduğu bıçak izlerinin kabuk bağladığı da tespit edildi. Eşiyle birlikte hastaneye gelen Mahmud, Adana Emniyet Müdürlüğü Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Amirliği tarafından gözaltına alınıp polis merkezine götürüldü. 

"KENDİMİ KAYBEDİP YUMRUKLAMAYA BAŞLADIM"

İfadesi alınan Mahmud, eşinin kendisini aldattığını düşündüğünü öne sürerek kendini savundu. Mahmud, “Telefonuna mesaj geldi. Telefonunun nerede olduğunu sorduğumda cevap vermedi. Kendimi kaybedip yumruklamaya başladım.Kendime geldiğimde kanlar içerisindeydi” dedi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mahmud, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hastanede tedavisi süren kadının beyin kanaması geçirdiği, bebeğinin ve kendisinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. 3 yaşındaki çocuğunun ise yakınları tarafından alındığı belirtildi.

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