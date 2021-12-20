Türkiye Gazetesi

Bursa'da kan donduran bir cinayet yaşandı. 81 yaşındaki adam, 77 yaşındaki eşini henüz bilinmeyen bir nedenle gece uykusunda tüfekle başından vurup öldürdü. Cinayetin ardından kızını arayan adam, "anneni öldürdüm" diyerek suçunu itiraf etti.

AKLİ DENGESİNİN OLUP OLMADIĞI ARAŞTIRILIYOR

Olay, Gemlik ilçesi Yeni Sahil Kafoğlu Blokları'nda meydana geldi. İddiaya göre, Ali Kemal U. (81), karısı Gülser U.'yu (77) uyuduğu esnada tüfekle başından vurdu. Gülser U. hayatını kaybederken, Ali Kemal U. kızını arayarak, 'Anneni öldürdüm' dedi. Kızı babasının telefonu üzerine durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ali Kemal U.'nun evine giden polis ekipleri, Gülser U.'nun yataktaki cansız bedeniyle karşılaştı. Ekipler tarafından gözaltına alınan Ali Kemal U., ilk olarak cinayeti neden işlediğini bilmediğini söyledi. Yaşlı kadının cansız bedeni, Bursa Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından hakim karşısına çıkan Ali Kemal U. tutuklandı. Zanlı, akli dengesinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi için Bursa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.

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