Türkiye Gazetesi

Son kadın cinayeti haberi Antalya'dan geldi, eşinden demir sopa ile dayak yiyen kadın canından oldu. Kepez ilçesinde yaşanan olayda Emrah A. ve eşi Rukiye A. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

KOMŞULARI YARDIMA KOŞTU AMA...

Tartışma sırasında Emrah A., eline aldığı demir sopa ile eşini öldüresiye dövdü. Sesleri duyan komşuların yardım istemesiyle olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Rukiye A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

GERİDE 2 ÇOCUK BIRAKTI

Feci şekilde öldürülen iki çocuk annesi kadının cenazesi, Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



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