Kars’ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiledi. Araç ve iş yerlerinin camları buz tutarken, bazı esnaflar camlardaki kalın buz tabakasını pürmüzle eriterek açmaya çalıştı.

Doğu Anadolu Bölgesi’nde etkili olan soğuk hava dalgası ve aralıksız devam eden kar yağışı, Kars’ın Sarıkamış ilçesinde günlük hayatı durma noktasına getirdi.

Kars buz tuttu! Vatandaş camları pürmüzle açtı

CAMLAR BUZ TUTTU

KAYAK SEZONU DA UZADI

Öte yandan Sarıkamış Kayak Merkezi’nde son günlerde etkili olan yoğun kar yağışıyla birlikte pistlerdeki kar kalınlığı 200 santimetreyi aştı. Bölge, beyaz örtüyle kaplanırken sezonun Nisan ayı ortalarına kadar uzatılması planlanıyor.

