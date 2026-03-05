İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı
Kars buz tuttu! Vatandaş camları pürmüzle açtı
Kars’ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiledi. Araç ve iş yerlerinin camları buz tutarken, bazı esnaflar camlardaki kalın buz tabakasını pürmüzle eriterek açmaya çalıştı.
Doğu Anadolu Bölgesi'ni etkisi altına alan soğuk hava dalgası ve kar yağışı, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde günlük hayatı olumsuz etkilerken, kayak sezonunun uzamasına da neden oldu.
- Araç ve iş yerlerinin camları buz tuttu.
- Bazı esnaflar camlardaki kalın buz tabakasını pürmüzle eriterek açmaya çalıştı.
- Sarıkamış Kayak Merkezi'ndeki kar kalınlığı 200 santimetreyi aştı.
- Kayak sezonunun Nisan ayı ortalarına kadar uzatılması planlanıyor.
Doğu Anadolu Bölgesi’nde etkili olan soğuk hava dalgası ve aralıksız devam eden kar yağışı, Kars’ın Sarıkamış ilçesinde günlük hayatı durma noktasına getirdi.
CAMLAR BUZ TUTTU
Araç ve iş yerlerinin camları buz tutarken, bazı esnaflar camlardaki kalın buz tabakasını pürmüzle eriterek açmaya çalıştı.
KAYAK SEZONU DA UZADI
Öte yandan Sarıkamış Kayak Merkezi’nde son günlerde etkili olan yoğun kar yağışıyla birlikte pistlerdeki kar kalınlığı 200 santimetreyi aştı. Bölge, beyaz örtüyle kaplanırken sezonun Nisan ayı ortalarına kadar uzatılması planlanıyor.
