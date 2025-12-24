Anadolu Ajansı
Kastamonu'da heyelan! Sahil yolu ulaşıma kapandı
Kastamonu sahil yolunda heyelan meydana geldi. Yolun 50 metrelik bölümü çökerken bölge ulaşıma kapandı.
Kastamonu Cide-İnebolu kara yolunun 50’nci kilometresinde, Günebakan köyü Güvene Mahallesi mevkisinde, sağanağın ardından kara yolunun yaklaşık 50 metrelik bölümü çöktü.
Heyelan nedeniyle Cide-İnebolu kara yolu ulaşıma kapandı. Karayolları ekiplerinin bölgeye sevk edildiği bildirildi.
