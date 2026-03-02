Kayseri, son dakika bir depremle sallandı. Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Korkutan deprem, Kayseri'nin yanı sıra Adana ve Kahramanmaraş'ın ilçelerinden de hissedildi.

Son dakika deprem haberi... Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde saat 08.55'te 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Pınarbaşı ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde sarsıntı, yerin 12 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

ÇEVRE İLLERDE HİSSEDİLDİ

Kayseri Pınarbaşı merkezli korkutan deprem, Kayseri'nin yanı sıra Adana ve Kahramanmaraş'ın ilçelerinden de hissedildi.

Öte yandan Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 3,9 olarak kayıtlara geçti.

