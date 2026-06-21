Tarım ve Orman Bakanlığı, kene ve kahverengi kokarcayla doğal mücadele kapsamında 2026 yılında 51 bin keklik ve sülünü doğaya salmaya hazırlanıyor. Çalışmayla ekosistemin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, zararlılarla mücadelede doğal yöntemleri güçlendirmek amacıyla yeni bir çalışma başlatıyor. Kene ve kahverengi kokarca popülasyonunun kontrol altına alınması için 2026 yılında 51 bin keklik ve sülünün doğal yaşam alanlarıyla buluşturulacağı açıklandı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, doğanın kendi dengesi içinde korunmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Keklik ve sülünlerin biyolojik mücadelede önemli bir rol üstlendiğini ifade eden Yumaklı, 2026 yılı boyunca Türkiye'nin farklı bölgelerinde toplam 51 bin kuşun doğal alanlara salınacağını bildirdi.

Bakan Yumaklı, uzman ekiplerin çalışmalarıyla ekosistemi desteklemeye ve doğal dengeyi korumaya devam edeceklerini vurguladı.

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KIRŞEHİR'DE 900 ADET BIRAKILDI

Kırşehir'de doğal yaşamın korunması ve zararlılarla biyolojik mücadele kapsamında önemli bir çalışma hayata geçirildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında toplam 900 kınalı keklik doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kent genelinde üç farklı ilçede ve üç ayrı noktada gerçekleştirilen salım çalışmasının başarıyla tamamlandığını duyurdu.

KENE İLE MÜCADELEDE ÖNEMLİ

Vali Demiryürek, özellikle tarım alanlarında sorun oluşturan kene ve süne gibi zararlılarla mücadelede kekliklerin önemli bir görev üstleneceğini belirterek, doğaya bırakılan kuşların yeni yaşam alanlarına uyum sağlayarak ekolojik dengeye katkı sunmasını temenni etti.

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