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Kilometrelerce geri geri gitti, görenleri şaşkına çevirdi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sakarya'da kilometrelerce yolu geri geri giden otomobil, akan trafikte görenleri şaşkına çevirdi.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde trafikte ilerleyenler gözlerine inanamadı. 32 Evler Mahallesi 2. Cadde üzerinde seyreden bir otomobil, kilometrelerce yolu geri geri gitti.

GÖREN TELEFONA SARILDI

Trafiğe tehlikeye sokan sürücüyü gören vatandaşlar, şaşkın gözlerle cep telefonu kamerasıyla o anları saniye saniye kaydetti.

Görüntülerde, otomobilin geri geri seyretmesi, görenlerin durumu yorumlaması yer aldı.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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