Kilometrelerce geri geri gitti, görenleri şaşkına çevirdi
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Yaşam Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Sakarya'da kilometrelerce yolu geri geri giden otomobil, akan trafikte görenleri şaşkına çevirdi.
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde trafikte ilerleyenler gözlerine inanamadı. 32 Evler Mahallesi 2. Cadde üzerinde seyreden bir otomobil, kilometrelerce yolu geri geri gitti.
GÖREN TELEFONA SARILDI
Trafiğe tehlikeye sokan sürücüyü gören vatandaşlar, şaşkın gözlerle cep telefonu kamerasıyla o anları saniye saniye kaydetti.
Görüntülerde, otomobilin geri geri seyretmesi, görenlerin durumu yorumlaması yer aldı.
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı