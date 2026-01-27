Kocaeli'de bir evin duvarında çatlaklar oluşması ve fayansların kabarmasıyla ekipler harekete geçti. Evin zemininde çökme meydana geldiği ortaya çıktı ve yapı tahliye edildi. Tanıklardan biri "Evde çatlaklar oluşmaya başladı, ayağımızı bastığımız yer çökmeye başladı, her yer oynuyordu. Bahçede 20 metrelik çukur vardı" ifadeleriyle olayın öncesini anlattı.

Gebze’de 7 katlı binanın çökmesiyle 4 kişinin hayatını kaybettiği facianın ardından Kocaeli’de benzer korkular yeniden gündeme geldi. Bu kez İzmit’te bir evde meydana gelen zemin çökmesi ve çatlaklar paniğe yol açtı.

Edinilen bilgilere göre, evde son günlerde çatlaklar oluştu, zemin kısmında çökmeler, tabanda oynama gözlemlendi.

Kimse fark etmedi, tehlikeyi kabaran fayanslar ele verdi! Kocaeli'de ekipleri harekete geçiren olay

KABARAN FAYANSLAR FACİAYI ÖNLEDİ

Fayansların kabarmasıyla da durum fark edildi. Bölgeye çağrılan AFAD ekipleri inceleme başlattı. Yapılan ilk değerlendirmede binanın riskli olabileceği belirtilirken, can güvenliği sebebiyle ev tedbiren boşaltıldı. Olayla ilgili teknik incelemeler devam ediyor.

"AYAĞIMIZI BASTIĞIMIZ YER ÇÖKTÜ"

Ev sahibi ailesinin yakınlarından Oktay Arslan, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Evde çatlaklar oluşmaya başladı, ayağımızı bastığımız yer çökmeye başladı, her yer oynuyordu. Fayanslar kabardı. Önceden buralarda havuz vardı. Sular oraya doğru gidiyor. Büyük ihtimalle tünel boşaldı, zemin kayma yaptı.

Kimse fark etmedi, tehlikeyi kabaran fayanslar ele verdi! Kocaeli'de ekipleri harekete geçiren olay

YAĞMUR YAĞDI, BAHÇE AŞAĞIYA İNDİ

Bahçede yaklaşık 20 metre boyunca bir çukur oluştu. Zamanında oraya çekyat, soba, buzdolabı gibi eşyalar doldurmuştuk. Bir yağmur akşamında bahçe komple aşağıya indi, bahçe duvarı çöktü. Şükür ki yaralanan olmadı, ev tedbiren tahliye edildi" ifadelerini kullandı.

Kimse fark etmedi, tehlikeyi kabaran fayanslar ele verdi! Kocaeli'de ekipleri harekete geçiren olay

Yetkililer, bölgede detaylı jeolojik ve yapısal inceleme yapılacağını, evle ilgili nihai kararın teknik rapor sonucunda verileceğini bildirdi.

Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, incelemeler tamamlanana kadar yapıya girişe izin verilmeyeceği öğrenildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası