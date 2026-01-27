Kamuoyunda “Casperlar çetesi” olarak bilinen suç örgütüne yönelik iddianamede suça sürüklenen kız çocuklarının rolü dikkat çekti. 17 yaşındaki E.Ç., örgütte lider konumda olduğunu ve silahlı saldırılara katıldığını kabul ederken, telefonunda silah pozları bulunmasının yanı sıra, eve çağıran babasına tehdit içerikli mesajlar gönderdiği de dosyaya girdi.

"Casperlar" olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 18 yaşından küçük 68 kişi hakkında hazırlanan iddianameden detaylar gelmeye devam ediyor. İddianamede yer alan önemli konulardan biri de suça sürüklenen kız çocukları.

Casperlar çetesinin 17 yaşındaki üyesi E.Ç. de suça sürüklenen çocuk olarak tutuklu yargılanacak.

HAKKINDAKİ İDDİALARI KABUL ETTİ

NTV'nin yer verdiği habere göre genç kız, ifadesinde kendinden yaşça büyük çetenin diğer üyeleriyle ilişki yaşadığını, silahlı saldırılara katılıp, örgüt içinde lider konumda olduğunu kabul etti.

'Casperlar' çetesinin genç kız üyesinin sicili pes dedirtti! Babasını bile tehdit etmiş

BABASINI BİLE TEHDİT ETMİŞ

E.Ç'nin telefonunda yapılan incelemede de silahla verdiği pozlar ve saldırıda kullanılmış tabancaların fotoğrafları tespit edildi. Annesiyle arasında geçen mesajlarda, kendisini eve çağıran babasına tehditle cevap verdiği görüldü.

İddianamede E.Ç'nin, karşı örgütten Ercan Kaptan adlı kişiyi öldüren Casper çetesinden iki tetikçiyle birlikte yakalandığı da yer aldı.

İddianamede, yargılanan 18 yaşın altındaki iki kızın da çete üyeleriyle ilişki yaşadığına yer verildi.

Genç kızların işlenen birçok olaya şahitlik edip sakladığı, telefonlarında suç içerikli fotoğraflar bulunduğu gerekçesiyle ceza almaları talep ediliyor.

İddianamede yer alan çocuk sanıkların çoğu tutuklu durumda mahkemeye çıkacakları günü bekliyor.

