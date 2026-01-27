"Casperlar" suç örgütü soruşturmasında 68 çocuk hakkında hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıktı. Örgütün sosyal medyayı özendirme aracı olarak kullandığı ve özellikle 16-25 yaş grubundaki gençleri saldırılarda kullandığına dikkat çekildi. Örgüt elebaşının "Hamuş" kod adlı İsmail Atız olduğu öğrenilirken; gençleri kandırma yöntemleri de ifşa oldu.

"Casperlar" olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 18 yaşından küçük 68 kişi hakkında hazırlanan iddianamenin yeni detaylarına ulaşıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 7 kişi "mağdur", 57 kişi "müşteki", 4 kişi "maktul", 38'i tutuklu 68 kişi ise "suça sürüklenen çocuk" olarak yer aldı.

ÖRGÜT ELEBAŞI "HAMUŞ"

İddianamede "Casperlar" "silahlı suç örgütünün elebaşısı konumunda bulunan "Hamuş" kod adlı İsmail Atız etrafında eylem ve fikir birlikteliğinde hareket eden Mehmet Erhan Atız, Hüseyin Kaan Akkuş, "Burak Bulut" kod adlı İsmayil Göleli, "Çaki" kod adlı İsa Doğan, Süleyman Doğan ve "Dayı" kod adlı Serhat Başakçi'nin örgüt yöneticisi konumunda olduğu kaydedildi.

Daha önce Bakırköy 19. Ağır Ceza Mahkemesinde haklarında dava açılan bu sanıkların Bahçelievler'de çocukluk arkadaşı oldukları ve aile ilişkileriyle haksız kazanç elde etmek amacıyla bir araya geldikleri anlatılan iddianamede, İsmail Atız'ın liderliği ve baskısı altında örgütün silahlandığı, baskı ve cebirle mağdurları sindirdikleri ve etki alanlarını genişlettikleri ifade edildi.

BİRÇOK SİLAHLI SALDIRININ ARDINDA ONLAR VAR

İddianamede elebaşıların edindikleri menfaatlerle güçlenerek gayri meşru faaliyet gösteren camiada söz sahibi olmaya çalıştıkları, bu amaçlar doğrultusunda İstanbul'da birçok silahlı olaya karıştıkları, iş yerleri ve kamuya açık alanlarda silah kullanmaktan çekinmedikleri, baskı altına almaya çalıştıkları kişilerin iş yerlerini kurşunladıkları tespitine yer verildi.

Suç örgütü elebaşılarının, örgütün devamlılığını sağlamak amacıyla ve örgüt üyelerini bir arada tutmak için sosyal medya hesaplarından gerçekleştirdikleri eylemlere ait görüntü kayıtlarını paylaştıkları belirtilen iddianamede, bu paylaşımların özellikle 16-25 yaş grubu arasında hızlı bir şekilde yayıldığı ve bahse konu yaş grubu aralığında yer alan kişileri örgüte kazandırmada veya örgüte karşı en azından sempati duyulması konusunda etkili olduğu vurgulandı. Sosyal medyada yapılan paylaşımların içeriğinin, bazı platformlarda ve ulusal televizyon kanallarında yer alan hayal ürünü dizi ve filmlerden alıntılar yapılarak doldurulduğuna dikkati çekildi.

"Hamuş" kod adlı İsmail Atız

SOSYAL MEDYAYI ÖZENDİRMEK İÇİN KULLANMIŞLAR

İddianamede, fiziksel ve ruhsal sorunlar yaşayan çocuk ve gençlerin, kendilerini ispatlama güdüsüyle örgüte katılım için gönüllü oldukları, örgüt içerisinde kendilerine sunulacağı söylenen hayata ulaşmak amacıyla mutlak bağlılık göstererek örgüt lideri ve yönetici kadrosu tarafından kendilerine verilen talimatları yerine getirdikleri yönünde değerlendirme yapıldı.

Örgütün sosyal medyayı adeta bir özendirme aracı olarak kullandığının altı çizilen iddianamede, silahlı suç örgütünün lider ve yönetici kadrosunun eylemlerde kullanmak üzere cezaevinden çıkan, paraya ihtiyacı olan kişileri para ve barınma karşılığında örgüte aldığı ve eylemlerde kullandığı dile getirildi.

İddianamede, güvenlik güçlerince yapılan aramalarda çok sayıda silah, kar maskesi, eldiven, kask, el telsizi, çalıntı ikiz araç plakaları, çalıntı motosikletler, polis yeleği, kelepçe, polis rozeti ve polis üniformalarının ele geçirildiği, bazı silahlar ile olay yerlerinden elde edilen kovanların eşleştiği ve bir kısım olayların aydınlatılarak faillerin yakalandığı bildirildi.

EN ÇOK 18 YAŞ ALTI GENÇLERİ KULLANMIŞLAR

Örgütün içerisinde kullanılan iletişim yöntemlerine yer verilen iddianamede, sahte kimliklerle alınan ve uluslararası SIM kartların örgütte en etkili iletişim yöntemleri olduğu kaydedildi.

İddianamede, İsmail Atız tarafından kurulan ve yönetilen "Casperlar" isimli suç örgütü tarafından gerçekleştirilen çoğu eylemde, özellikle motosiklet kullanmayı bilen 18 yaşından küçüklerin ağırlıkta olduğu, 15-25 yaş grubunda bulunan çocuklar ve gençleri kullandığı bilgisi verildi. Eylemlerde ön planda bulunan bu çocukların birçoğunun ekonomik koşulları yetersiz mahallelerde yaşadıkları, talimatları yerine getiren çocuklara eylemleri karşılığında 10 bin lira ile 50 bin lira arasında para verileceği yönünde vaatlerde bulunulduğu kaydedildi.

ÖRGÜTE BU ÖZELLİKLERİ TAŞIYAN ÇOCUKLARI SEÇMİŞLER!

Örgütün lider ve yönetici kadrosunun motivasyon unsuru olarak örgüte yeni katılacak üyelere ve eylemlerde yer alacak örgüt üyelerine motosiklet, para, silah, uyuşturucu madde vadettikleri de belirtilen iddianamede, şu ifadelere yer verildi:

"Özellikle Suça Sürüklenen Çocuk sıfatına haiz bireylerden oluşan örgüt mensupları ve bir kısım örgüt yöneticilerinin, ailevi sorunları olan gençlerden oluştuğu, anne-baba boşanma/ayrı yaşam süreçlerinden sonra savrulan şahısların örgüte katılım noktasında gerek ekonomik sıkıntıları giderme gerekse de sosyal hayat içerisinde saygın bir yer edinme isteklerinin örgütün eleman temin etme sürecini oldukça kolaylaştırdığı anlaşılmıştır."

68 KİŞİ HAKKINDA HAPİS CEZASI İSTENDİ

Savcılığın iddianamesinde "suça sürüklenen çocuk" olarak tanımlanan 68 kişi hakkında, "suç işlemek amacıyla silahlı suç örgütüne üye olma", "tasarlayarak kasten öldürme", "çocuğa karşı tasarlayarak öldürme", "çocuğa karşı kasten öldürmeye teşebbüs", "kasten öldürmeye teşebbüs", "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet", "kasten yaralama", "nitelikli yağma", "nitelikli yağmaya teşebbüs", "nitelikli mala zarar verme", "nitelikli silahla tehdit", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", "suçu bildirmeme", "birden fazla kişi tarafından birlikte kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma", "suçluyu kayırma" ve "birden fazla kişi tarafından birlikte gece vakti konut dokunulmazlığını ihlal" gibi suçlardan değişen oranlarda hapisle cezaları talep edildi.

Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinin, iddianame üzerindeki incelemesi sürüyor.

