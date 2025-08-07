Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Yaşam > Kırklareli ürküten görüntü! Kuşlar ava çıktı...

Kırklareli ürküten görüntü! Kuşlar ava çıktı...

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Kırklareli'nin Babaeski ilçesindeki Oruçlu Göleti, kuraklık nedeniyle kuruma noktasına geldi. Kuşlar ise kurumaya yüz tutmuş göldeki balıkları kolayca avladı.

İlçeye bağlı Oruçlu köyündeki sulama göletinin su seviyesi, haziran ayından itibaren etkili olan aşırı sıcaklık nedeniyle düşmeye başladı.

Kırklareli ürküten görüntü! Kuşlar ava çıktı... - 1. Resim

Kuruma noktasına gelen göletteki balıklar da yaşam mücadelesi veriyor.

Kırklareli ürküten görüntü! Kuşlar ava çıktı... - 2. Resim

Merada otlayan hayvanların su içmesi amacıyla kullanılan gölette suyun çekildiği bölgelerde ise çatlaklar oluştu. Çok sayıda kuşun da göldeki balıkları kolayca avladığı gözlendi.

Kırklareli ürküten görüntü! Kuşlar ava çıktı... - 3. Resim

Kırklareli ürküten görüntü! Kuşlar ava çıktı... - 4. Resim

