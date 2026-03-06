İleri yaş hastalığı olarak bilinen kolon kanseri, gençler arasında da görülmeye başlandı. Hayvansal yağ ve kırmızı et ile beslenmenin riski artırdığı belirtilirken, düzenli egzersiz ve sporun ise riski azalttığı ifade edildi. İşte kolon kanserine ilişkin az bilinenler ve dikkat edilmesi gerekenler…

Türkiye'de en sık görülen üçüncü kanser türü olan kolon kanserine karşı uyaran Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Bülent Şengül, kolonoskopinin önleyici bir tedbir olabileceğini vurguladı.

“GÖRÜLME YAŞI DÜŞTÜ”

Dr. Şengül, kolon kanserinin kadın ve erkekte görülme sıklığının aynı olduğunu belirterek “Eskiden ileri yaş hastalığı olarak bilinen bu kanser türünde görülme yaşı son yıllarda giderek düşmekte ve genç yaş grubunda tanı konulan olgu sayısı giderek artmaktadır" dedi.

NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Dr. Şengül, kolon kanserine karşı dikkat edilmesi gerekenleri şöyle sıraladı:

Akdeniz tipi beslenme riski azaltır. Hayvansal yağ ve kırmızı etten zengin beslenmek, işlenmiş ve katkılı et ürünlerini fazlaca tüketmek riski artırır. Sigara ve alkol kullanımı riski artırır. Fazla kilolarınızdan kurtulmak riski azaltır. Düzenli egzersiz ve spor riski azaltır, hareketsiz hayat tarzı riski artırır. Kolonoskopi ve gaitada gizli kan testi gibi tarama testleri hayati öneme sahiptir"

“45 yaş ve üzerindeki kişiler herhangi bir şikâyet ya da bulgu olmasını beklemeden kolonoskopi kontrolü yaptırmalıdırlar” diyerek uyaran Dr. Bülent Şengül, şöyle devam etti:

Ailesinde kolon kanseri, meme kanseri, yumurtalık ve rahim kanseri öyküsü olan kişiler ise daha erken yaşlarda kolonoskopi kontrollerine başlamalıdırlar. Bu kanser gruplarında genetik yatkınlık önemli rol oynamaktadır. Kolon kanserlerinin çoğu, polip denilen bağırsak içerisindeki et beni şeklindeki iyi huylu küçük lezyonların zamanla büyümesi ve ilerlemesi sonucu oluşmaktadır. Erken yaşlarda başlanan ve birkaç yıl aralarla düzenli olarak yaptırılan kolonoskopi kontrollerinde polip tespit edilirse, bu yapılar özel bir yöntemle kesilerek bağırsaktan uzaklaştırılmakta ve bu polipten yola çıkarak gelişebilecek bir kolon kanseri süreci daha başlamadan sona erdirilmektedir.

BU BELİRTİLERE DİKKAT

10 yıldan uzun süredir bağırsak hastalığı olanların risk grubunda olduğunu belirten uzman isim “Karın ağrısı, kilo kaybı, bağırsak alışkanlığında değişiklik (normal seyrederken kabızlık ya da ishal gelişmesi), demir eksikliği anemisi, gaitada gizli kan testi pozitifliği, dışkıda taze kan görülmesi veya makattan kanama gibi belirtiler varlığında gecikmeden kolonoskopi yapılması öneriliyor. Kişinin kendisinde ya da yakınlarında meme, yumurtalık veya rahim kanseri öyküsü bulunması da dikkate alınması gereken önemli risk faktörleri arasında yer alıyor" dedi.

