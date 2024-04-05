Kocaeli'de işçi servisi bariyere çarptı! 5 yaralı var

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Ankara istikametine seyretmekte olan işçi servisi yol ayrımındaki bariyerlere çaptı. Kazada yaralanan 5 işçi çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesi D-100 kara yolu güney yan yolda kaza meydana geldi. Ankara istikametine seyir halinde olan E.D. idaresindeki işçi servisi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol ayrımındaki bariyere çarptı.

YARALILAR HASTANELERE SEVK EDİLDİ

Çarpmanın şiddetiyle araçta bulunan 5 işçi yaralandı. 112'ye ihbarda bulunulması üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan 5 yaralı çevre hastanelere sevk edildi. Sürücü E.D. ise kazayı yara almadan atlattı.

Kaza nedeniyle güney yan yolda araç yoğunluğu oluştu. İşçi servisinin yoldan kaldırılmasıyla trafik normal seyrine döndü.

Öte yandan kazanın işçi servisinin önündeki aracın aniden şerit değiştirmesi nedeniyle meydana geldiği iddia edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.