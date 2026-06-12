Antalya’da bunalıma girdiği öne sürülen 25 yaşındaki bir kadın, kendisini kilitlediği evde yangın çıkarmaya çalıştı. İtfaiyenin kapıyı kırarak müdahale ettiği olayda genç kadın polis tarafından dışarı çıkarıldı. Sinir krizi geçiren kadın, kendisine zarar vermemesi için ters kelepçe takılarak ambulansla hastaneye götürüldü.

Olay, Kepez ilçesi 3864 Sokak'ta bulunan zemin kattaki bir dairede meydana geldi.

Kokuyu fark eden komşular harekete geçti! Evden kelepçe takarak çıkardılar

KENDİNİ EVE KİLİTLEDİ, EVİ ATEŞE VERMEYE ÇALIŞTI

Edinilen bilgiye göre, 25 yaşındaki Çağla A. evinin kapısını kilitleyerek içeride evi yakmaya çalıştı. Durumu fark eden yakınlarının ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bunalıma girdiği öne sürülen genç kadının içeride olduğunu belirleyen ekipler, itfaiyenin kapıyı kırmasının ardından eve girdi.

Kokuyu fark eden komşular harekete geçti! Evden kelepçe takarak çıkardılar

SAKİNLEŞMEYİNCE TERS KELEPÇE TAKTILAR

Polis ve itfaiye ekiplerince evden çıkarılan genç kadın, ambulansa bindirileceği sırada sinir krizi geçirdi. Kimsenin sakinleştiremediği Çağla A'nın kendisine ve etrafa zarar vermemesi için polis ekipleri ters kelepçe taktı. Bileklerinin zarar görmemesi için de polis memurunun orta kısmından tutarak ambulansa götürdüğü genç kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kontrol amacıyla hastaneye götürüldü.

Kokuyu fark eden komşular harekete geçti! Evden kelepçe takarak çıkardılar

Olay sırasında ev içerisinde küçük çaplı maddi hasar oluşurken, herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kokuyu fark eden komşular harekete geçti! Evden kelepçe takarak çıkardılar

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