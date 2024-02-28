Kraliyet damadı evinde ölü bulundu

Kral Charles'ın kuzeni Lady Gabriella Kingston'ın eşi Thomas Kingston evinde ölü olarak bulundu. 45 yaşındaki Thomas Kingston'un ölümü Kraliyet ailesini hüzne boğdu.

Buckingham Sarayı, Kraliyet'in damadı 45 yaşındaki damadı Thomas Kingston'ın vefat ettiğini duyurdu. Yapılan açıklamada "Büyük bir üzüntüyle Thomas Kingston'ın ölümünü duyururuz. Tom, onu tanıyanların hayatına ışık tutan olağanüstü bir adamdı. Ölümü tüm aile için bir şok oldu" denildi.

ÖLÜMÜNDE ŞÜPHELİ BULGUYA RASTLANMADI

45 yaşındaki Kingston, pazar akşamı Cotswolds'taki evinde ölü bulundu. Olay yerine acil servis ekipleri çağrıldı. Ölümle ilgili şüpheli bir durumu rastlanmazken Kingston'ın ölüm nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Lady Gabriella, yeğeni Isabella Windsor'un ardından İngiliz tahtının 56. sırasında yer alıyor. Gabriella Windsor ile Thomes Kingston, Mayıs 2019'da Windsor'daki St George Şapeli'nde evlenmişlerdi.