Küçükçekmece'de gizemli koku! Vatandaşlar endişeli
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
İstanbul Küçükçekmece açıklarında demirli tankerden sızan madde, deniz yüzeyini kapladı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik ekipleri, konuyla ilgini çalışma başlattı.
İstanbul Küçükçekmece'de vatandaşları endişeye sokan bir olay yaşandı.
İstanbul Küçükçekmece açıklarında demirli bir tankerden denize sızan madde tedirgin etti.
Dün akşam saatlerinde deniz yüzeyini kaplayan sızıntı nedeniyle bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Ekipleri sevk edildi. Yapılan inceleme sonucunda gemiden sızan maddeden numune alındı.
Gemi güvenli bir bölgeye çekilirken, ekiplerin incelemesi sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Batıkan Altaş