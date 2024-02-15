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    • Kurbağanın bacağında filizlenen mantar bulundu

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Kurbağanın bacağında filizlenen mantar bulundu
    Kurbağa, Mantar, Haber

    Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Hindistan'da bilim insanları, canlı bir hayvan dokusu üzerinde filizlenen mantar buldu. Bu durum bir ilk olarak bilim literatürüne geçti.

    The Independent gazetesinin haberine göre, Dünya Doğayı Koruma Vakfından bilim insanları, ilk defa canlı bir kurbağanın bacağında büyüyen mantar tespit etti.

    YAŞADIĞI ORTAM ETKİLİ

    Canlı organizma üzerinde büyüyen bir mantarın daha önce hiç belgelenmediğini ifade eden bilim insanları, kurbağanın yaşadığı yerin yeterli nem ve organik madde sağlayarak mantarın büyümesi için ideal bir ortam oluşturmuş olabileceğini belirtti.

    Kurbağanın bacağında filizlenen mantar bulundu

    MANTARIN TİPİ PAYLAŞILDI

    Hint altın sırtlı kurbağanın bacağında filizlenen mantarın "Bonnet" tipi olduğunu tahmin ediliyor. Araştırmanın detayları, "Reptiles and Amphibians" adlı dergide yayınlandı.

    Düzenleyen:  - Yaşam
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Haberler > Yaşam > Kurbağanın bacağında filizlenen mantar bulundu
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