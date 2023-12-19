Lazları çok severim deyip adını değiştirdi, duyan şaşkınlığını gizleyemiyor!

19 Aralık 2023 10:56 - Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2023 10:58

Editör: Burak Akdoğan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

40 yıldır oduna şekil veren 54 yaşındaki ahşap yontma ustası, 25 yıl önce kimliğine ‘Temel Reis’ olarak değiştirdi.

Eserleriyle takdir toplayan ustanın, kimlikteki ismini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor.

‘LAZLARI ÇOK SEVERİM’ DEYİP İSMİNİ DEĞİŞTİRDİ

25 yıl önce kimlikteki ismini Temel Reis olarak değiştiren usta, "İsmim Temel, soy ismim Reis. Beni herkes bu isimle tanıyordu. Ben de ismimi ve soy ismimi bu şekilde değiştirdim. Yaklaşık 25 yıl önce değiştirdim. Çizgi film karakterine heveslenip de ismimi Temel Reis olarak değiştirmedim.

Ben Lazları severim, sevdiğimden yaptım. İsmim önce Nazım Yozgot’tu, şu anda Temel Reis. İlk kez duyanlar kimliğimi görmek istiyorlar. İnanmıyorlar, ben de tutup kimliğimi gösterdiğim zaman inanıyorlar. Bazılarına ilginç geliyor ama Reyhanlı’da beni herkes böyle tanır." dedi.

HATAYLI TEMEL REİS…

Ahmet Yılmaz, ustanın isminin ve soy isminin çizgi film karakterine benzemesinden dolayı ilginç olduğunu ifade ederek, "Burası Temel Reis’in iş yeri. Çay ocağında ahşaplara şekil veriyor. Ustamızın ismi ilginç geliyor. Çizgi film kahramanı var Temel Reis, ondan ilginç geliyor. Kendisine Temel Reis diyoruz." şeklinde konuştu.