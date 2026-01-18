Manisa'da 54 yaşındaki Durmuş Yüksek, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Olay, kirasını yatırmamasıyla ortaya çıktı.

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde 5 katlı bir apartmanın en üst katında yaşanan olayda, 54 yaşındaki Durmuş Yüksek'in her ayın ilk haftasında kirasını düzenli ödemesine rağmen bu ay kirasını yatırmaması üzerine emlakçı daireye gitti. Kapının açılmaması üzerine Sarıgöl ilçesinde yaşayan oğlu C.Y.’ye haber verildi.

Daireye gelen oğlu C.Y.’nin de kapıyı açamaması üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından kapının açılmasının ardından eve giren ekipler, Durmuş Yüksek’i hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yüksek’in hayatını kaybettiği belirlendi.

EŞİ DE 14 YIL ÖNCE VEFAT ETMİŞ

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Durmuş Yüksek’in cenazesi Alaşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Buradan da kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.

Durmuş Yüksek’in emekli olduğu, eşinin yaklaşık 14 yıl önce vefat etmesinin ardından yalnız yaşadığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

