Manisa’da Salihli ilçesinde bazı zeytin üreticileri için ‘güve’ ilaçlamasına karşı uyarı yapıldı. Belirtilen tarihlerde yapılacak ilaçlamanın ürün kayıplarının önlenmesini sağlayacağı belirtildi.

Manisa’nın Salihli ilçesinde zeytin üreticileri için önemli bir uyarı geldi. Salihli Tarım ve Orman Müdürlüğü, ilçede ova ve kırtaban bölgelerde zeytinliği bulunan üreticilerin, zeytin güvesinin meyve nesline karşı ilaçlama yapmaları gerektiğini duyurdu.

Manisa’da zeytin üreticisine ‘güve’ uyarısı! İlaçlama tarihlerine dikkat

Yapılan açıklamada, zeytin güvesi zararlısına karşı mücadelede belirtilen tarihlerde yapılacak ilaçlamanın ürün kayıplarının önlenmesi açısından büyük önem taşıdığı ifade edildi.

Manisa’da zeytin üreticisine ‘güve’ uyarısı! İlaçlama tarihlerine dikkat

6 MAHALLE İÇİN AYRI TARİH

Gökeyüp, Poyraz, Kemer, Kurttutan, Hacıhıdır ve Bozdağ mahalleleri başta olmak üzere yüksek rakımlı bölgelerde zeytinliği bulunan üreticilerin de bu alanlar için yapılacak ayrı duyuruyu beklemeleri gerektiği bildirildi.

Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticileri belirtilen tarihlere dikkat etmeleri konusunda uyardı.

Manisa’da zeytin üreticisine ‘güve’ uyarısı! İlaçlama tarihlerine dikkat

GENEL İLAÇLAMA DÖNEMLERİ

Zeytin güvesiyle mücadelede 3 farklı dönemde (döl) ilaçlama yapılır.

Manisa’da zeytin üreticisine ‘güve’ uyarısı! İlaçlama tarihlerine dikkat

En kritik dönem, meyvelerin zarar gördüğü meyve nesli ilaçlamasıdır. İlaçlama zamanları şu şekildedir:

Dönem Zamanlama Önem Derecesi Uygulama Notlar Çiçek Nesli Nisan-Mayıs Düşük/Orta Tomurcuklar kabarıp çiçek somakları belirginleştiğinde veya çiçekler dökülüp ilk salkımlar oluştuğunda. Sadece çiçeklerin zarar gördüğü yıllarda genellikle ilaçlama gerekmez. Meyve Nesli Haziran En Kritik Çiçekler tamamen dökülüp meyveler "iri karabiber" büyüklüğüne geldiğinde. Zeytin kurdunu ve meyve dökümünü önlemek için mutlaka yapılmalıdır. Yaprak Nesli Eylül-Ekim Düşük Meyveler olgunlaşmaya başlarken sürgünlerde ve yapraklarda zarar oluşursa.

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