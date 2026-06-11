Manisa’da zeytin üreticisine ‘güve’ uyarısı! İlaçlama tarihlerine dikkat
Manisa’da Salihli ilçesinde bazı zeytin üreticileri için ‘güve’ ilaçlamasına karşı uyarı yapıldı. Belirtilen tarihlerde yapılacak ilaçlamanın ürün kayıplarının önlenmesini sağlayacağı belirtildi.
- Salihli Tarım ve Orman Müdürlüğü, ova ve kırtaban bölgelerindeki zeytinlik sahiplerinin zeytin güvesinin meyve nesline karşı ilaçlama yapması gerektiğini duyurdu.
- İlaçlama, ürün kayıplarının önlenmesi açısından büyük önem taşıyor.
- Gökeyüp, Poyraz, Kemer, Kurttutan, Hacıhıdır ve Bozdağ mahalleleri başta olmak üzere yüksek rakımlı bölgelerdeki üreticiler, bu alanlar için yapılacak ayrı duyuruyu beklemeli.
- Zeytin güvesiyle mücadelede üç farklı dönemde ilaçlama yapılıyor.
- Meyve nesli ilaçlaması, çiçekler tamamen dökülüp meyveler 'iri karabiber' büyüklüğüne geldiğinde, haziran ayında yapılıyor ve en kritik dönem olarak belirtiliyor.
- Zeytin kurdu ve meyve dökümünü önlemek için bu ilaçlama mutlaka yapılmalı.
Manisa’nın Salihli ilçesinde zeytin üreticileri için önemli bir uyarı geldi. Salihli Tarım ve Orman Müdürlüğü, ilçede ova ve kırtaban bölgelerde zeytinliği bulunan üreticilerin, zeytin güvesinin meyve nesline karşı ilaçlama yapmaları gerektiğini duyurdu.
Yapılan açıklamada, zeytin güvesi zararlısına karşı mücadelede belirtilen tarihlerde yapılacak ilaçlamanın ürün kayıplarının önlenmesi açısından büyük önem taşıdığı ifade edildi.
6 MAHALLE İÇİN AYRI TARİH
Gökeyüp, Poyraz, Kemer, Kurttutan, Hacıhıdır ve Bozdağ mahalleleri başta olmak üzere yüksek rakımlı bölgelerde zeytinliği bulunan üreticilerin de bu alanlar için yapılacak ayrı duyuruyu beklemeleri gerektiği bildirildi.
Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticileri belirtilen tarihlere dikkat etmeleri konusunda uyardı.
GENEL İLAÇLAMA DÖNEMLERİ
Zeytin güvesiyle mücadelede 3 farklı dönemde (döl) ilaçlama yapılır.
En kritik dönem, meyvelerin zarar gördüğü meyve nesli ilaçlamasıdır. İlaçlama zamanları şu şekildedir:
|Dönem
|Zamanlama
|Önem Derecesi
|Uygulama
|Notlar
|Çiçek Nesli
|Nisan-Mayıs
|Düşük/Orta
|Tomurcuklar kabarıp çiçek somakları belirginleştiğinde veya çiçekler dökülüp ilk salkımlar oluştuğunda.
|Sadece çiçeklerin zarar gördüğü yıllarda genellikle ilaçlama gerekmez.
|Meyve Nesli
|Haziran
|En Kritik
|Çiçekler tamamen dökülüp meyveler "iri karabiber" büyüklüğüne geldiğinde.
|Zeytin kurdunu ve meyve dökümünü önlemek için mutlaka yapılmalıdır.
|Yaprak Nesli
|Eylül-Ekim
|Düşük
|Meyveler olgunlaşmaya başlarken sürgünlerde ve yapraklarda zarar oluşursa.