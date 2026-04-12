Martta yağışlar Türkiye genelinde artarken, metrekareye düşen yağış miktarı 81,1 kilograma ulaşarak normalin yüzde 33 üzerine çıktı. Özellikle Güneydoğu ve Akdeniz’de son yılların en yüksek seviyeleri kaydedildi.

Mart ayında yağışlar Türkiye genelinde yüz güldürdü. Uzun yıllar mart yağış ortalaması 1991-2020 döneminde metrekareye 61,2 kilogram olarak kayıtlara geçerken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 2026 Mart Ayı Alansal Yağış Raporu verilerinden derlenen bilgilere göre Mart 2025’te metrekareye 28,8 kilogram, geçen ay ise 81,1 kilogram yağış düştü. Böylece yağışlarda normale göre yüzde 33, geçen yılın aynı ayına göre ise yaklaşık 3 kat artış gözlendi.

Martta yağışlar, Ege, Akdeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde normalin üzerinde, Marmara Bölgesi’nde normal, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde normalin altında gerçekleşti.

Geçen ay, Güneydoğu Anadolu Bölgesi normalinin 2 katından fazla yağış aldı ve bölge yağışı son 30 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Akdeniz Bölgesi’nde ise son 11 yılın en yüksek mart ayı yağışı kaydedildi. İl geneli yağışlarda en fazla yağış metrekareye 281,3 kilogramla Şırnak’ta, en az yağış metrekareye 21,5 kilogramla Amasya’da, normaline göre en fazla azalma ise yüzde 61 ile Bartın’da ölçüldü.

Türkiye genelinde mart ayında ortalama 11,5 gün yağış görüldü.

