Meteoroloji’nin son raporuna göre bugün ülke genelinde çok bulutlu hava hakim olurken, 16 ilde ise sağanak yağış bekleniyor. Yağışların öğle saatinden itibaren etkili olacağı açıklandı. Batı Akdeniz ve Ege için şiddetli fırtına uyarısı yapan Meteoroloji, rüzgarın hızının saatte 90 kilometreyi bulacağını belirterek uyardı. İşte sağanak yağış beklenen o iller…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugünkü hava durumu raporunu yayınladı. Yeni rapora göre, kuzey, iç ve batı kesimlerinde hava çok bulutlu, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz bölgelerinde ise sağanak yağışlı olacak.

Meteoroloji 16 il için saat verdi! Kar gitti, ‘Akdeniz sistemi’ geldi

16 İLDE SAĞANAK ALARMI

Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi beklenirken, 16 il için sağanak yağış uyarısı yaptı. Ege ve Batı Akdeniz’de ise fırtına beklenirken, rüzgarın hızının saatte 90 kilometreyi bulması bekleniyor.

Meteoroloji 16 il için saat verdi! Kar gitti, ‘Akdeniz sistemi’ geldi

Meteoroloji’nin sağanak yağış uyarısı yaptığı 16 il ise şöyle;

Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Afyonkarahisar, Denizli, İzmir, Muğla, Antalya, Isparta, Eskişehir, Düzce, Zonguldak, Çanakkale, Balıkesir, Burdur.

Meteoroloji 16 il için saat verdi! Kar gitti, ‘Akdeniz sistemi’ geldi

ÖĞLE SAATLERİNE DİKKAT

Meteoroloji özellikle Çanakkale, Balıkesir, Burdur, Antalya’da yağışların öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olacağını belirtti.

Meteoroloji 16 il için saat verdi! Kar gitti, ‘Akdeniz sistemi’ geldi

GENEL HAVA: ÇOK BULUTLU

Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada, bugün i.in yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi:

Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz bölgeleri ile Eskişehir, Düzce, Zonguldak, Karabük çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların Kıyı Ege, Çanakkale, Balıkesir'in batısı, Burdur'un doğusu ve Antalya'da kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın; Ege, Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun güneyinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-90 km/saat) esmesi bekleniyor.

Meteoroloji 16 il için saat verdi! Kar gitti, ‘Akdeniz sistemi’ geldi

HAVA SICAKLIĞI

Son rapora göre; hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde artmaya devam etmesi, güneydoğu kesimlerde mevsim normalleri altında diğer bölgelerde mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji 16 il için saat verdi! Kar gitti, ‘Akdeniz sistemi’ geldi

AKDENİZ’DEN ILIK YAĞIŞLI SİSTEM GELDİ

Öte yandan dün de Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen’den bir açıklama gelmişti. Şen, “Türkiye’de Akdeniz üzerinden gelen daha ılık ve yağmur yağışlı sistemler etkili olmaya başladı ve kar yağışı da ara verdi. Şubat’ın ilk haftasının sonuna kadar Türkiye’de kar yağışı görülmeyecek. Bölgesel olarak görülebilir ancak genel anlamda ara verdi” demişti.

Haberle İlgili Daha Fazlası