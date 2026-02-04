Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugünkü hava durumu raporunu yayınladı. Rapora göre bugün Çanakkale, Artvin, Ordu, Balıkesir, Trabzon’da sağanak yağış; Erzurum, Kars ve Van’da ise kar yağışı bekleniyor. Öte yandan hava sıcaklığın iç ve batı kesimlerde 4 ile 6 derece artması bekleniyor. İşte il il beklenen sıcaklık değerleri…

Günlük hava tahmini raporunu yayınlayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bazı iller için sağanak ve kar yağışı uyarısı yaptı. Son rapora göre, ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu, hakim olacak.

Meteoroloji’den çifte uyarı! 5 ilde sağanak, 3 ilde kar bekleniyor

NEREDE YAĞIŞ BEKLENİYOR?

Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu, Ordu ve Artvin çevrelerinde gece saatlerinden sonra Çanakkale çevreleri ve Balıkesir'in batı kesimlerinde yağış bekleniyor.

ÇIĞ RİSKİNE KARŞI UYARI

Bazı iller için kar yağışı ve çığ uyarısı yapan Meteoroloji şu açıklamayı yaptı:

Yağışların yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Artvin çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI

Son rapora göre hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerinde 4 ile 6 derece artacağı, doğuda 5 ile 7 derece azalacağı bekleniyor.

İşte il il beklenene sıcaklık değerleri;

ÇANAKKALE °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 12°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

AFYONKARAHİSAR °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

ADANA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

BOLU °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

AMASYA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN °C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ERZURUM -5°C, -2°C

Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kar yağışlı

KARS -7°C, -2°C

Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kar yağışlı

MALATYA -1°C, 8°C

Çok bulutlu

VAN -1°C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DİYARBAKIR °C, 10°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 12°C

Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 13°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 12°C

Parçalı bulutlu

