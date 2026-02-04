Meteoroloji’den çifte uyarı! 5 ilde sağanak, 3 ilde kar bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugünkü hava durumu raporunu yayınladı. Rapora göre bugün Çanakkale, Artvin, Ordu, Balıkesir, Trabzon’da sağanak yağış; Erzurum, Kars ve Van’da ise kar yağışı bekleniyor. Öte yandan hava sıcaklığın iç ve batı kesimlerde 4 ile 6 derece artması bekleniyor. İşte il il beklenen sıcaklık değerleri…
- MGM, bazı iller için sağanak ve kar yağışı uyarısı yaptı.
- Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu, Ordu, Artvin, Çanakkale ve Balıkesir'in batı kesimlerinde sağanak yağış bekleniyor.
- Erzurum, Kars ve Van'da kar yağışı beklenirken, bazı iller için çığ riskine karşı uyarı yapıldı.
- Hava sıcaklıkları iç ve batı kesimlerde artarken, doğuda azalacak.
Günlük hava tahmini raporunu yayınlayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bazı iller için sağanak ve kar yağışı uyarısı yaptı. Son rapora göre, ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu, hakim olacak.
NEREDE YAĞIŞ BEKLENİYOR?
Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu, Ordu ve Artvin çevrelerinde gece saatlerinden sonra Çanakkale çevreleri ve Balıkesir'in batı kesimlerinde yağış bekleniyor.
ÇIĞ RİSKİNE KARŞI UYARI
Bazı iller için kar yağışı ve çığ uyarısı yapan Meteoroloji şu açıklamayı yaptı:
Yağışların yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Artvin çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI
Son rapora göre hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerinde 4 ile 6 derece artacağı, doğuda 5 ile 7 derece azalacağı bekleniyor.
Meteoroloji’nin son raporuna göre Çanakkale, Artvin, Trabzon’da sağanak yağış; Erzurum, Kars ve Van’da ise kar yağışı bekleniyor.
İşte il il beklenene sıcaklık değerleri;
ÇANAKKALE °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
EDİRNE °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
AFYONKARAHİSAR °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
ADANA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
ANKARA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİVAS °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu
BOLU °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİNOP °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
AMASYA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
ARTVİN °C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SAMSUN °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ERZURUM -5°C, -2°C
Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kar yağışlı
KARS -7°C, -2°C
Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kar yağışlı
MALATYA -1°C, 8°C
Çok bulutlu
VAN -1°C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DİYARBAKIR °C, 10°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP °C, 12°C
Parçalı bulutlu
SİİRT °C, 13°C
Parçalı bulutlu
ŞANLIURFA °C, 12°C
Parçalı bulutlu