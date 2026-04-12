Milyarlarca yıllık reçine onun elinde hayat buluyor: Tespih ustası muhtarın gurur tablosu
Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde muhtarlık yapan 48 yaşındaki İbrahim Koca, gençlik yıllarında kendi kendine öğrendiği tespih yapımını 11 yıldır profesyonel boyuta taşıyarak; kehribardan değerli taşlara uzanan el emeği eserlerini tüm Türkiye’ye ve dünyaya ihraç ediyor.
Diyarbakır’ın Çermik ilçesine bağlı Şeyhandede Mahallesi’nde, azmin ve sabrın en somut örneklerinden biri yaşanıyor. Şeyhandede Mahallesi'nde yaşayan İbrahim Koca, gençlik döneminde tespih üretimi yapmaya karar verdi. Herhangi bir ustadan eğitim almadan kendi kendine deneme yanılma yöntemi ile tespih yapmayı öğrenen Koca, aldığı küçük makinelerle irili ufaklı tespihler üretmeye başladı. İlk başlarda sadece çevresine tespih yapıp satan Koca, daha sonra işlerini büyüterek tüm Türkiye ile dünyanın farklı ülkelerine tespih göndermeye başladı.
ZİKİR ARACI
11 yıldır el emeği göz nuru tespihleri büyük bir ustalıkla üreten İbrahim Koca, aynı zamanda Şeyhandede Mahallesi'nde muhtarlık da yapıyor. İşini severek ve büyük bir özveri ile yapan İbrahim Koca, tespih kültürünün toplumda önemli bir yeri olduğunu, zikir aracı olarak kullanıldığını söyledi.
TESPİH FİYATLARI DEĞİŞİYOR
Tespihlerinin hammaddesinin kehribar olduğunu, bunların milyarlarca yıl üzerinden geçmiş çam ağaçlarından akan yer altında fosilleşen reçinelerden yapıldığını aktaran Koca, tespihlerin ağaç türleri, hayvan organları ve değerli taşlardan yapıldığını söyledi. Koca, tespih fiyatlarının 400 lira ile 40 bin lira arasında değiştiğini sözlerine ekledi.